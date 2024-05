Quem é Susan Helms: a astronauta militar que quebrou o recorde do passeio espacial mais longo

Peggy Whitson, Sandra Magnus, Anousheh Ansari, Sunita Williams, Tracy Caldwell Dyson, são algumas das mais de 60 mulheres que visitaram a Estação Espacial Internacional (ISS) desde que seu primeiro módulo foi colocado em órbita em 1998. A pioneira? Susan Helms, que se tornou a primeira mulher a visitar a ISS em 2001 como parte da missão STS-102 do ônibus espacial Discovery.

ANÚNCIO

Claro que Helms passou para a história não só por se tornar a primeira astronauta a pisar na Estação Espacial Internacional, mas também alcançou o importante marco de realizar a caminhada espacial mais longa.

Susan Helms NASA

Quem é a astronauta Susan Helms?

A engenheira de voo da Expedição 2 da Estação Espacial Internacional, Susan Helms, começou sua carreira como uma das primeiras mulheres a se integrar à Academia da Força Aérea e acabou se tornando uma figura emblemática na exploração espacial.

Desde seus primeiros dias na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, onde se formou em Engenharia Aeronáutica em 1980, Helms se propôs a ser astronauta. Anos depois, em julho de 1991, ela foi selecionada pela NASA e fez seu primeiro voo espacial em janeiro de 1993 a bordo do Endeavour, contribuindo com pesquisas que ajudaram a entender melhor as origens da Via Láctea.

Helms também se destacou como a primeira mulher a servir na Estação Espacial Internacional, missão na qual ela estabeleceu o recorde mundial do espaço mais longo em 11 de março de 2001, junto com Jim Voss, que durou 8 horas e 56 minutos.

No total, a astronauta voou cinco vezes para o espaço: em STS-54 (1993), STS-64 (1994), STS-78 (1996), STS-101 (2000) e como parte da tripulação da Expedição 2 da ISS (2001), totalizando 5.064 horas longe da Terra.

Posteriormente, ela foi a primeira comandante mulher da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral entre 2006 e 2008. Sua última atribuição foi como a primeira mulher comandante da 14ª Força Aérea, parte do Comando Espacial da Força Aérea dos Estados Unidos.

Depois de se aposentar, Helms fundou uma organização sem fins lucrativos chamada AstraFemina, juntamente com outros astronautas aposentados, para promover a educação STEM entre as meninas de hoje, mantendo seu compromisso com o empoderamento das mulheres em áreas como ciência e tecnologia.