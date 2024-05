Estes são alguns dos produtos que a Apple apresentará em 7 de maio

Na terça-feira, 7 de maio, a Apple realizará uma apresentação na sua sede em Cupertino, Califórnia, mostrando vários dos seus produtos que estarão no mercado nos próximos dias. Sem dúvida, os novos modelos de iPad são os mais esperados por muitos, uma vez que desde o mês passado de dezembro foi oficializado que, no quinto mês de 2024, poderíamos ver uma das novas joias da empresa tecnológica americana.

ANÚNCIO

O que se espera da Apple?

‘Let loose’, traduzido como ‘Deixe-se levar’, se desenvolverá com a confirmação prévia de que o tão esperado iPhone 16 não estará disponível, pois o plano original é para o próximo mês de setembro. No entanto, muitos sonham com a possibilidade de um adiantamento ou surpresa.

Os protagonistas serão os novos tablets iPad e o renovado iPad Pro de alta gama, equipado com um chip M4 de 3 nanômetros, o que dará ao modelo de 2024 a capacidade de lidar com mais capacidades de inteligência artificial no próprio dispositivo, em vez de através da nuvem.

Espera-se que cheguem em dois tamanhos de tela como sempre, mas com tecnologia OLED. Isso os tornaria muito mais finos. Além disso, espera-se que incluam o processador M3 e a câmera frontal de um lado. Por fim, espera-se que sejam compatíveis com novos acessórios.

Com relação ao novo Magic Keyboard, acredita-se que seja construído em alumínio e permitirá dar ao iPad uma aparência mais de computador quando acoplado ao teclado. Por sua vez, o Apple Pencil chegará com compatibilidade com a rede Buscar, um novo gesto conhecido como Squeeze e possivelmente com pontas magnéticas intercambiáveis.