Curiosidades de um rover: Por que desenhou uma ‘forma fálica’ em Marte?

O MER-A (Mars Exploration Rover - A), também conhecido como rover Spirit, é um dos dois rovers lançados em 2003 para explorar o planeta vermelho. Eles faziam parte da missão Mars Exploration Rover da NASA, e este rover em questão pousou com sucesso em 4 de janeiro de 2004. Seu gêmeo? O rover Opportunity, que pousou três semanas depois.

Assim, o rover Spirit foi projetado para resistir 90 dias em solo marciano, mas sua operação foi estendida por mais de seis anos e, finalmente, toda comunicação com nosso planeta foi perdida em 2010. Foram longos dias e noites em que cumpriu com sucesso sua missão: explorar a cratera Gusev, descobrir antigos ambientes úmidos em Marte e um desenho curioso que de tempos em tempos se torna viral.

Marte, rover Spirit | NASA

Que que foi aquele desenho do rover Spirit?

Embora tenha acabado preso na areia e parado de se comunicar em março de 2010, as conquistas do rover em Marte são lembradas até hoje. Um dos mais virais? O inesquecível incidente de forma divertida que de tempos em tempos ressurge nas redes sociais.

#TBT para quando o Rover de Marte desenhou um pênis em Marte pic.twitter.com/IlMAkMxd8c — DeShawn (@DeShawnstantine) 10 de novembro de 2016

Estamos falando de uma fotografia capturada pelo Rover Spirit, oficialmente declarado fora de serviço desde 2010, mas que foi divulgada em abril de 2013. Trata-se de um desenho na terra marciana que poderia perfeitamente ter sido feito por um adolescente travesso, e que levantou questões sobre se era um ato intencional de programação ou apenas uma coincidência.

A NASA e especialistas em robótica explicaram que a formação desse desenho foi um resultado natural dos movimentos do Rover. Esses veículos, equipados com seis rodas, tendem a deixar duas marcas paralelas ao se moverem em linha reta. Para mudar de direção, as rodas giram no lugar, o que pode resultar em formas circulares no solo marciano se a curva for suficientemente ampla.

Portanto, por mais curioso que pareça, seria um desenho feito pelo rover Spirit de forma involuntária. A capacidade dos rovers em Marte é incrível de se acreditar, e isso é mais uma prova do trabalho da NASA em descobrir novos mistérios do planeta localizado a mais de 296 milhões de quilômetros da Terra.