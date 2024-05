Bill Gates continua na Microsoft: ele seria a mente por trás do Copilot e ChatGPT

O Microsoft Copilot, o assistente alimentado por Inteligência Artificial do ChatGPT, criado pela OpenAI sob a direção de Sam Altman, tornou-se uma peça fundamental para o futuro do sistema operacional Windows. No ano passado, todos acreditavam que essa parceria teria sido impulsionada pelo atual CEO Satya Nadella, mas agora tudo indica que na verdade Bill Gates teria sido um dos principais responsáveis por esse acordo.

Na verdade, surgiu um relatório explosivo que parece revelar que o rapaz em si nunca abandonou o poder que possuía durante seu período no conselho de administração. Ele pode ter renunciado oficialmente ao cargo, mas nunca parou de tomar decisões críticas e cruciais para a empresa que co-fundou.

Bill Gates Microsoft

Isso não surpreenderia a maioria, é algo que costuma acontecer muito. Na verdade, o caso mais claro e recente que temos visto dia após dia é com um sujeito que Bill Gates não admira precisamente: Elon Musk. O magnata teoricamente não é mais o CEO da X (anteriormente Twitter), mas desde que "cedeu" sua posição, o vimos tomar decisões e fazer anúncios sobre a empresa que supostamente não lhe dizem respeito.

Bill Gates teria anos com um perfil absoluto de multibilionário com muitos projetos paralelos em diferentes áreas. Mas aparentemente, no meio de tudo isso, ele nunca teria deixado de influenciar o futuro de sua empresa.

A aliança da Microsoft com a OpenAI teve muito a ver com Bill Gates

Apesar de ter deixado o conselho administrativo da Microsoft em 2020 e se dedicado oficialmente às suas atividades bilionárias, Bill Gates, o cofundador desta gigante empresa de software, na verdade nunca teria se desvinculado totalmente da empresa. De fato, de acordo com um recente e explosivo relatório da Business Insider, Gates teria estado trabalhando discretamente em diversos projetos estratégicos para a Microsoft nos últimos anos.

O artigo chega ao ponto de afirmar que uma das áreas em que a influência de Bill Gates teria sido mais forte seria em toda a questão do acordo de colaboração entre a Microsoft e a OpenAI, que, como já mencionamos, acabaram integrando a mesma Inteligência Artificial do ChatGPT no assistente que agora conhecemos como Copilot.

O estabelecimento dessa associação não teria existido como a conhecemos sem a intervenção direta do cofundador da Microsoft.

Bill Gates e Sam Altman Microsoft e OpenAI

No entanto, não podemos deixar de lembrar como em 2021, um ano após sua saída da empresa, o Wall Street Journal relatou que a saída de Gates do conselho de administração da Microsoft se deveu mais a uma investigação interna sobre um relacionamento inadequado com uma funcionária da empresa em 2000.

Embora Gates e um porta-voz da empresa tenham negado que essa investigação tenha sido a razão de sua saída, a informação levantou dúvidas sobre seu futuro na Microsoft. Agora tudo indica que, de fato, o sujeito nunca deixou de ter um forte poder de influência sobre a empresa.

OpenAI, Sam Altman, ChatGPT e Bill Gates: mais unidos do que pensávamos

O relatório citado pela Business Insider revela que o cofundador da Microsoft tem estado ativamente envolvido em projetos da empresa após sua saída oficial, mas tudo foi elaborado a partir de declarações anônimas de informantes internos. Embora a cronologia da narrativa se encaixe bem e seja muito convincente.

Na verdade, um ponto crucial que expôs essa relação foi em 2022, quando Gates desafiou o CEO da OpenAI, Sam Altman, a desenvolver um grande modelo de linguagem capaz de passar no exame de biologia avançada AP Bio.

Como todos sabemos, Altman conseguiu atingir a meta estabelecida graças ao GPT-4 e a partir daí, o casamento com a empresa e o Copilot se consolidou.

Fica por ver se algum dos envolvidos, incluindo o próprio Gates, fará alguma declaração sobre o assunto. Mas tudo indica que as acusações são mais do que verdadeiras.