A erupção do vulcão Cabulco mostra como a eletricidade se une ao magma

A cerca de 30 km a nordeste da cidade de Puerto Montt e a 30 km a leste de Puerto Varas, encontra-se o majestoso vulcão Cabulco, uma das maravilhas naturais do Chile. Atualmente ativo, quando entra em erupção, deixa imagens impressionantes que parecem ser de outro mundo ou feitas por inteligência artificial.

Uma dessas imagens, na qual parece estar se formando um portal para o submundo, foi capturada pelo fotógrafo chileno Francisco Negroni. Na foto, que é a que aparece em nossa capa, os gases quentes, o fogo causado pelo magma e a fumaça se combinam com uma tempestade elétrica impressionante logo acima da montanha.

De acordo com uma resenha do Bio Bio, Negroni ganhou o concurso Internacional de Fotografia de Natureza "Oasis Photo Contest", da Itália, graças a esta imagem.

A conta do Instagram Spaceinnutshell informa que esse fenômeno é conhecido como "Tempestade suja". Trata-se de um termo científico dado a uma tempestade que ocorre quando a força dos elementos lançados do fundo do vulcão colidem no exterior, causando cargas positivas e negativas que geram raios. Os pesquisadores estimam que cerca de 35% das erupções vulcânicas são acompanhadas por raios.

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração nos oferece vários dados sobre o vulcão Cabulco. Explica que seu edifício vulcânico foi construído nos últimos 300 mil anos, ao longo de três ciclos glaciais-interglaciais, predominando os produtos andesíticos nos últimos 100 mil anos.

A sua história holocênica inclui numerosas erupções muito explosivas com geração de fluxos piroclásticos que se estenderam mais de 40 km para o oeste. No final do último período glacial (14.500 anos), parte do edifício colapsou para o norte, deixando um anfiteatro de 2 km no topo e um depósito de avalanche vulcânica de 3 km³ de volume e uma extensão de mais de 15 km para o oeste.