Um pedaço da Lua orbitando a Terra? Descobrem o mistério do asteroide Kamo’oalewa

O asteroide 469219 Kamo’oalewa foi descoberto em 2016. Trata-se de um pequeno objeto que se caracteriza por orbitar a Terra, como se fosse um ‘quase-satélite’. Por isso também foi apelidado de ‘segunda Lua’, embora na verdade orbite em torno do Sol em uma trajetória semelhante à da Terra.

Agora, um estudo recente revelou que o asteroide Kamo'oalewa na verdade seria um fragmento da Lua. Publicado na revista Nature Astronomy, essa descoberta sugere que Kamo'oalewa vem do cratera Giordano Bruno, localizado na face oculta da Lua.

Crateras na Lua NASA

Um pedaço da Lua orbitando a Terra?

De acordo com o estudo, o asteroide Kamo'oalewa teria sido expulso da Lua entre 1 e 10 milhões de anos atrás, devido ao impacto de um meteorito que formou o cratera lunar de 22 km de diâmetro. Assim, esse evento teria sido forte o suficiente para enviar fragmentos grandes para uma órbita ao redor do sol.

Nesse contexto, observações espectroscópicas do asteroide mostraram semelhanças com silicatos lunares que foram erodidos pelo clima espacial. Além disso, as simulações numéricas realizadas corroboraram que as propriedades físicas e orbitais de Kamo'oalewa são consistentes com as de um fragmento proveniente da cratera lunar, o que reforça a hipótese de sua origem lunar.

Como mencionado anteriormente, o Kamo'oalewa tem sido um companheiro constante do nosso planeta por quase um século. Com um diâmetro estimado entre 40 e 100 metros, este asteroide foi descoberto em 2016 pelo sistema Pan-STARRS no Havaí, e desde então chamou a atenção da comunidade científica por sua trajetória que o mantém em sincronia com a Terra.

Agora, os próximos estudos sobre o assunto dependerão da sonda chinesa Tianwen-2, que está programada para visitar Kamo'oalewa no próximo ano para coletar amostras e estudar mais a fundo sua composição. Esta missão promete ajudar a esclarecer a origem do asteroide, bem como estabelecer um novo precedente na exploração de miniluas, com a China buscando liderar futuras missões de coleta de amostras, inclusive em Marte.