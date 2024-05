Seu Mac não tem o Paint, mas existem algumas alternativas para se sentir no Windows dentro do macOS

Aqueles que agora vivem permanentemente dentro do ambiente da Apple com seus computadores Mac rodando o macOS talvez sintam falta de alguns softwares específicos da velha escola. Pensamos especialmente na simplicidade de alguns programas como o Paint, com suas ferramentas clássicas que permitiam realizar edições básicas sem tanta complicação.

ANÚNCIO

Embora o aplicativo nativo da Microsoft não tenha um equivalente direto no macOS, existem várias opções que nos permitem editar imagens, desenhar e criar com a mesma facilidade e até mesmo com mais funcionalidades do que no programa do Windows. A beleza aqui é que, no final das contas, não precisamos pensar em baixar o Adobe Photoshop para realizar essas edições básicas.

Neste artigo, apresentaremos uma variedade de alternativas ao Paint no Mac, desde aplicativos integrados até software de terceiros, para que você encontre a ferramenta perfeita que atenda às suas necessidades e o inspire a criar obras-primas digitais.

Preview: requer esforço, mas pode ser o clone perfeito do Pain no seu Mac

Se está procurando uma opção simples e já instalada no seu Mac, o Preview é uma excelente alternativa ao Paint. Embora não permita criar um canvas em branco a partir do zero, ele oferece ferramentas úteis para editar e anotar imagens. Basta uma configuração rápida do menu para ativar opções básicas como recortar, redimensionar, adicionar texto, formas e desenhar à mão livre.

Preview também é ideal para tirar capturas de tela e modificar arquivos básicos. Com um pouco de dedicação na organização e ativação de seu menu de ferramentas, pode se tornar algo ainda mais funcional e robusto do que o Paint do Windows.

Paintbrush: Um clássico reinventado para Mac

Imagen: Softtonic | Paintbrush para Mac.

Esta alternativa parece ter sido criada especialmente para aqueles que buscam a nostalgia do Windows e do Microsoft Paint em seus Macs, o Paintbrush é, basicamente, um editor gratuito que replica a interface e as funções básicas do Paint.

Aqui estão os pincéis, a borracha, a paleta de cores e as ferramentas de seleção. Embora sua simplicidade possa exigir um pouco de prática para dominá-la, o Paintbrush é uma excelente opção para retoques rápidos, desenhos simples e projetos criativos básicos.

Pátina: Como tinta, mas um passo adiante

Aqui já temos que abrir a carteira para pagar USD $3, mas Patina oferece uma experiência semelhante ao programa do Windows com funções adicionais que nos lembrarão o Photoshop. Temos camadas, ferramentas de mistura, filtros e efeitos, tornando-a uma opção mais versátil para projetos criativos mais ambiciosos.

A sua interface é muito intuitiva e, para ser honesto, o seu preço é acessível. Se estamos decididos a gastar dinheiro num programa, esta opção é realmente funcional.

Entre as três opções descritas, obviamente nossa preferência total vai para o Paintbrush, mas existem alternativas mais robustas igualmente atraentes.