O TikTok desapareceu da Índia há quatro anos: o que aconteceu com as contas dos usuários?

Poucos se recordam, mas o TikTok desapareceu da Índia em 2020 por ordem do governo nacional. Embora tenha sido uma decisão radical, tomada da noite para o dia devido a um conflito bélico, serve como exemplo para saber o que acontecerá com as contas dos usuários dos Estados Unidos, caso a proibição da rede social seja efetivada em território norte-americano.

ANÚNCIO

De acordo com uma resenha da BBC Mundo, o TikTok foi proibido há quatro anos pelo governo indiano, devido aos conflitos violentos na fronteira entre a Índia e a China.

O governo da Índia, na época liderado por Ram Nath Kovind, tomou a decisão e o TikTok foi proibido de repente, sem rodeios de câmaras de representantes, Senados ou prazos temporais para fazer acordos que são respeitados nos Estados Unidos.

Quando foi proibido, a Índia era o melhor mercado para o TikTok, com cerca de 200 milhões de usuários, de acordo com dados da mesma revisão da BBC.

O que aconteceu com os usuários do TikTok na Índia?

As contas não foram fechadas, estão online, mas não há atualizações para o território da Índia. Não houve novos downloads, mas os vídeos antigos estão lá e todos nós podemos vê-los, como uma espécie de vitrine temporal que nos leva ao passado de como era o TikTok há quatro anos.

É o que poderia acontecer nos Estados Unidos se a proibição da rede social for implementada.

O domínio que o TikTok estabeleceu nos Estados Unidos está seriamente ameaçado por uma lei de proibição que obriga a empresa proprietária do serviço, ByteDance, a vender para um investidor americano ou desaparecer do território norte-americano.

Este projeto de lei foi iniciado por Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos. Mas começou a ser finalizado em meados de março, quando a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei por uma maioria esmagadora. Depois disso, passou para o Senado e posteriormente chegou à mesa do presidente americano, Joe Biden.

Como era de esperar, Biden colocou sua assinatura e promulgou a lei que obriga a ByteDance a vender suas ações para um investidor dos Estados Unidos, se quiser continuar operando nas lojas virtuais do Google Play ou da App Store.

O TikTok desaparece imediatamente dos EUA?

Ainda não, na verdade, poderiam passar anos até que os usuários dos Estados Unidos percam o acesso aos seus perfis. A Bytedance tem nove meses para encontrar um comprador para a rede social. Enquanto o comprador tem três meses de carência antes de qualquer proibição, caso não cumpra os requisitos exigidos pelos Estados Unidos. Então, estamos falando que, na pior das hipóteses, ainda teremos o TikTok até abril ou maio de 2025.

Vamos lembrar que no final deste ano haverá eleições presidenciais nos EUA. Se Donald Trump ganhar, ele, que agora defende a posição da ByteDance e do TikTok, poderia reverter o processo judicial contra a rede social.