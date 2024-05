O primeiro supercomputador de inteligência artificial que a NVIDIA entregou à OpenAI

A inteligência artificial (IA) percorreu um longo caminho desde o seu início, embora nem todos saibam disso, pois acreditam que é uma tecnologia recente. Mas ao longo de sua história, a IA experimentou marcos importantes que moldaram seu desenvolvimento e deram forma ao seu futuro.

À medida que a IA continue a se desenvolver, é importante considerar cuidadosamente as implicações éticas e sociais desta tecnologia e trabalhar para garantir que seja utilizada em benefício da humanidade.

Hoje, em um movimento histórico para o avanço da inteligência artificial, a NVIDIA entregou à OpenAI o primeiro supercomputador de IA do mundo, o DGX H200. Este marco representa um passo crucial na colaboração entre as duas empresas, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de modelos de linguagem de grande escala e expandir os limites da IA.

CEO de NVIDIA OpenAI

O que torna o DGX H200 especial?

A DGX H200 não é apenas um supercomputador qualquer. É um sistema projetado especificamente para as demandas da IA moderna, oferecendo características únicas que a tornam uma ferramenta inestimável para a OpenAI:

O DGX H200 oferece uma capacidade de memória sem precedentes, permitindo à OpenAI treinar e executar modelos de linguagem gigantescos como o ChatGPT com maior rapidez e eficiência. Isso se traduz em respostas mais precisas e fluídas para os usuários. Construção de modelos em semanas: Graças ao poder do DGX H200, a OpenAI poderá desenvolver modelos de linguagem de grande porte em questão de semanas, em vez de meses. Essa aceleração do processo permitirá à empresa inovar a um ritmo mais rápido e explorar novas possibilidades no campo da IA.

Assistência exclusiva da NVIDIA: A NVIDIA não só forneceu o hardware, mas também oferecerá suporte técnico e assistência personalizada à OpenAI para garantir uma implementação bem-sucedida do DGX H200. Esta estreita colaboração entre as duas empresas é fundamental para maximizar o potencial do supercomputador.

Para além do hardware: unindo forças para o avanço da IA

A entrega do DGX H200 simboliza um compromisso compartilhado entre a NVIDIA e a OpenAI para avançar a IA de forma responsável e benéfica para a humanidade. Ambas as empresas reconhecem o potencial transformador da IA e estão trabalhando juntas para garantir que seja desenvolvida e utilizada de forma ética e sustentável.

A colaboração entre a NVIDIA e a OpenAI representa um passo importante em direção a um futuro em que a IA desempenha um papel cada vez mais significativo em nossas vidas.

A DGX H200 é uma ferramenta poderosa que permitirá à OpenAI explorar novas fronteiras no desenvolvimento de modelos de linguagem, com o potencial de melhorar a comunicação, a criatividade e a resolução de problemas em diversas áreas.