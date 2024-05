Novos detalhes do Android 15 foram vazados: haverá uma reengenharia na interface de bloqueio horizontal da tela

O Sistema Operativo do Android 15 está em pleno desenvolvimento pelos especialistas do Google. Muito se especula sobre a data de lançamento e as funcionalidades que pretende adicionar ao seu funcionamento, mas ainda não há nada definido, pelo menos não de forma oficial.

ANÚNCIO

O pessoal do Android Authority publica uma análise escrita por Mishaal Rahman, um jornalista independente especializado na cobertura do sistema operacional Android, que tem vindo a revelar as diferentes filtragens do Android 15.

Uma delas está relacionada com o uso da tela horizontal, informando que seu uso será muito mais fácil no Android 15.

O meio citado anteriormente, especializado em tudo relacionado a celulares e tablets que usam este sistema operacional, indica que o Android 15, principalmente, melhorará a localização do painel de notificações e da tela de bloqueio quando estiver na horizontal.

As imagens que eles publicam, obtidas de uma fonte interna das pessoas que trabalham no Android 15, nos mostram que a distribuição na aba que se expande quando a tela está na horizontal é muito mais funcional.

Agora teremos de um lado o painel de funções como Wi-Fi, redes, bluetooth, luz da lanterna e tudo relacionado às configurações, enquanto do outro lado haverá um painel de notificações. Será assim.

Android 15 pantalla horizontal

Android 15 pantalla horizontal

“Vi pela primeira vez a interface do usuário otimizada em formato horizontal para a tela de bloqueio no Android 14 QPR1 Beta 1, lançada em setembro passado, enquanto vi a interface do usuário otimizada em formato horizontal para o painel de notificações no Android 14 QPR2 Beta 2, lançada em dezembro. Embora essas interfaces otimizadas para paisagem tenham estado presentes nas compilações do Android há alguns meses, ainda estão claramente inacabadas, pois encontrei vários erros enquanto as usava”, explica Mishaal Rahman em sua revisão.