Elegância e tecnologia de ponta, as características que definem os novos Galaxy S24

A Samsung tem uma nova geração de telefones celulares que está revolucionando as novas gerações, três modelos entre os quais mantém o conceito de alta compactação: o Samsung Galaxy S24 e o Samsung Galaxy S24+ e o mais potente de todos, o Samsung Galaxy S24 Ultra.

ANÚNCIO

Estes celulares se destacam por incluir funções de IA com as quais poderemos, por exemplo, melhorar as fotografias.

O Samsung Galaxy S24 mantém o título de topo de gama compacto, enquanto o Samsung Galaxy S24+ tem um tamanho mais adequado para a concorrência. Assim, a principal diferença entre eles está no tamanho (147 mm de altura no Galaxy S24 e 158,5 mm no Galaxy S24+), com uma tela AMOLED de 6,2 polegadas, a 120 Hz e Full HD+ no Samsung Galaxy S24. A novidade desta geração é que a resolução do S24+ é equiparada à do modelo Ultra: QHD+.

Em algo em que ambos concordam é nas câmeras, com uma lente frontal de 12 megapixels perfurada na tela e uma câmera tripla de 50 megapixels, com grande angular de 12 megapixels e sensor telefoto de 10 megapixels com zoom de 3x para acompanhar.

Los nuevos Galaxy S24.

Com o Android 14 com One UI 6.1 pré-instalado, o software e a IA têm um grande destaque nos Galaxy S24, com funções exclusivas como tradução de chamadas em tempo real, modo intérprete para traduzir conversas em tela dividida, resumo de mensagens no Android Auto, a função Circle to Search (para buscar qualquer coisa na tela) e muito mais.

No gráfico, a IA nos ajudará com ferramentas de edição com IA como Sugestão de Edição, que sugere retoques para fotos, Edição Generativa, que pode preencher partes do fundo de uma imagem com IA generativa, Super HDR com pré-visualizações em tempo real ou Câmara Lenta Instantânea, que gera quadros adicionais para filmagens em baixa velocidade.

Os Samsung Galaxy S24 vêm com uma bateria de 4.000 mAh que suporta carregamento rápido de 25W, enquanto no S24+ encontramos uma bateria de 4.900 mAh com suporte para carregamento rápido de 45W. Em ambos os casos, com carregamento sem fio rápido 2.0 e carregamento sem fio PowerShare.

Os terminais possuem certificação de resistência a poeira e respingos IP68, incluem leitor de impressão digital sob a tela e possuem conectividade 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

A IA veio para ficar

Sendo os Galaxy S24+ uma família que, em geral, se apresenta como continuísta em relação à geração anterior, há, no entanto, muita expectativa com os novos aparelhos por um motivo comum: a importância que a IA tem tomado no funcionamento geral do equipamento. Não estamos mais falando de uma opção isolada e sem importância. A aposta da Samsung parece séria.

O Samsung Galaxy S24+ estreia o OneUI 6.1, uma das atualizações mais importantes da interface do fabricante asiático, embora não pareça à primeira vista, pois visualmente não encontramos grandes novidades, mas são interessantes de forma global.

Los nuevos Galaxy S24

Uma das melhorias que mais gostamos foram os widgets na tela de bloqueio, algo que para alguns usuários é de grande valor no dia a dia com nosso smartphone.

Como terminal autónomo, o Samsung Galaxy S24+ é um smartphone digno da mais alta gama, destacando-se em quase todos os aspectos que são importantes e definidores.

Estamos diante de um smartphone que não esquece o design em prol do conforto na mão, nem uma tela grande, nítida e espetacular mesmo ao sol.

Por último, sem ser o mais poderoso do momento, oferece um desempenho adequado ao seu status, bem como uma bateria para usuários exigentes. E na câmera, se o nosso interesse é a fotografia social, não há segredos para ele. Mas se quisermos ir ao máximo, aí é que o modelo Ultra entra como referência.