Como limpar corretamente a câmera do meu telefone?

Atualmente, os celulares se tornaram nossos companheiros de vida. Assistentes, ajudantes ou como queiramos chamá-los, a verdade é que os usamos o tempo todo, às vezes até sem motivo para pegá-los. Por isso, também podem ser considerados ímãs para germes. Os deixamos por aí, tocamos neles, os colocamos na mochila ou nos bolsos, e inevitavelmente nossos smartphones ficam sujos, e há estudos que sugerem que um único aparelho pode conter mais bactérias do que um assento de vaso sanitário. A boa notícia? É que aqui contamos algumas dicas ou truques para limpá-los.

ANÚNCIO

E para além dos germes, manter a câmara limpa é fundamental para conseguir boas fotos, ou pelo menos que não fiquem desfocadas. Como já devem ter notado, a lente da câmara é fácil de sujar, o que se torna um problema se não for higienizada periodicamente.

Você tem feito errado? Como limpar corretamente a tela do seu celular

Como limpar corretamente a câmera do meu celular?

Existem certas maneiras de limpar a câmera do seu telefone corretamente e sem causar danos, de acordo com diferentes recomendações de especialistas em tecnologia. Em primeiro lugar, é fundamental identificar que tipo de sujeira estamos lidando, pois não é a mesma coisa limpar poeira do que remover impressões digitais marcadas.

Para remover o pó, a melhor opção é usar ar comprimido. Isso ocorre porque ajuda a limpar a sujeira sem precisar tocar diretamente na lente, evitando possíveis arranhões (ou pelo menos minimizando o risco).

No caso de manchas mais resistentes, como as marcas de dedos, recomenda-se usar um pano de microfibra levemente úmido. Nunca use líquidos abrasivos ou produtos químicos, pois podem danificar a superfície da câmera. Se a sujeira persistir, você pode optar por líquidos de limpeza especiais para lentes ópticas, mas lembre-se sempre de aplicar o produto no pano e não diretamente no aparelho.

E se a minha câmera já estiver riscada? Nesse caso, se o arranhão for leve, recomenda-se não se preocupar. Mas se estivermos falando de um arranhão profundo, então você pode tentar polir suavemente com um pano de microfibra e um pouco de água. E se isso afetar a qualidade de suas fotos, então você deve procurar um serviço técnico para que seja reparado adequadamente.

No entanto, não custa lembrar que nunca se deve usar métodos de limpeza que possam danificar a lente da câmera. Por exemplo, nunca use tecidos ásperos como camisetas ou camisas, pois podem causar arranhões. Além disso, soprar diretamente na lente pode transferir saliva e outros contaminantes que acabarão por piorar a sujeira.