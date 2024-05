Tudo o que você precisa saber sobre o programa de monetização do Threads para criadores de conteúdo

O Threads apareceu como uma espécie de concorrência para o Twitter, em meio à mudança de comando na rede social do passarinho, após a compra de parte de Elon Musk.

ANÚNCIO

Ela estava destinada a ser o novo Twitter, pois o original supostamente passaria por mudanças que o tornariam completamente diferente do que estávamos acostumados a usar.

As mudanças realmente chegaram. Elon Musk implementou várias modificações no aplicativo; a mais significativa de todas foi a mudança de nome para X (embora o domínio ainda seja Twitter para a versão desktop).

Houve muita resistência e críticas em relação à rede social, mas a realidade é que ela mantém sua mesma base de usuários. Enquanto o Threads, que realmente cresceu porque o Instagram "obrigava" a criar uma conta, diminuiu consideravelmente depois de um hype intenso.

Threads, o novo 'app' do Meta já está disponível THREADS - Arquivo

O Threads quer te pagar

O Threads quer crescer e para isso quer te envolver com dinheiro, a melhor forma de convencer quem quer que seja (até onde sabemos). Eles querem executar isso através de um programa de monetização ou bonificação, no qual você receberia pagamentos por compartilhar outras postagens.

No entanto (aqui vem a letra miúda), não é para todos. Primeiramente, o programa é aberto principalmente para usuários com contas nos Estados Unidos. Ter um grande número de seguidores também não garante nada, pois, de acordo com o Computer Hoy, o Threads envia convites para quem deseja dentro do seu projeto de bonificação.

Os candidatos devem ter um perfil de Threads público e fazer postagens regularmente. E cada uma dessas publicações deve atender a certos padrões.

Quais são? O primeiro é que deve ter, pelo menos, 2.500 visualizações. Não deve conter material protegido por direitos autorais, nem ter associação com alguma marca ou publicidade envolvida (ativa ou passiva).

“Em alguns casos, é necessário atingir um valor mínimo para receber um pagamento de bônus. Se não alcançar o valor mínimo, não receberá nenhum pagamento de bônus, mas poderá ser convidado a participar de outra oportunidade de bônus no futuro”, disseram da aplicação, conforme o site mencionado anteriormente.