Threads atinge 150 milhões de usuários para incomodar Elon Musk: até Taylor Swift se junta

Lembram-se quando Mark Zuckerberg deu um golpe fatal na carteira de Elon Musk ao lançar Threads para competir com X? Ninguém pode negar que a rede social que conhecíamos como Twitter está passando pela pior fase, cada vez mais infestada de bots, fantoches, publicidade e contas falsas com inspirações da extrema-direita. Por isso, o CEO da Meta não perdeu a oportunidade e lançou esta plataforma, inicialmente como um anexo do Instagram e agora totalmente independente.

Quem já experimentou Threads ou até Bluesky, o aplicativo do criador original do Twitter, Jack Dorsey, perceberá que nenhuma das duas redes sociais é revolucionária em suas funções, mas a comunidade, o conteúdo e a experiência em geral nos lembram muito do que era nos bons e velhos tempos, o que conhecemos hoje como X.

Por isso não nos surpreendeu quando, em julho de 2023, Mark Zuckerberg quebrou vários recordes na indústria móvel com o lançamento do Threads ao acumular 10 milhões de downloads do aplicativo para smartphones em apenas 7 horas.

No entanto, para ser franco, naquele momento acreditávamos que o avanço da rede social se manteria relativamente calmo. Estávamos muito enganados, pois o Threads acabou de atingir os 150 milhões de usuários ativos por mês, tornando-se agora, mais do que nunca, um concorrente sério contra X. A ponto de poderem perder sua coroa.

Elon Musk está suando frio: Threads chega a 150 milhões de usuários ativos

Ninguém viu isso chegando, mas o aplicativo Threads do Meta atingiu um novo marco ao registrar 150 milhões de usuários ativos mensais, representando um crescimento de 20 milhões de usuários desde fevereiro de 2024. Esses números foram revelados pelo próprio Mark Zuckerberg durante a conferência de divulgação de resultados financeiros e ganhos do primeiro trimestre deste ano com o Meta.

A notícia, que deve ter sido como um balde de água fria na cabeça de Elon Musk, confirma a trajetória ascendente da plataforma e a coloca na mira como o próximo grande aplicativo do Meta que poderia alcançar um bilhão de usuários. Isso nos faz questionar o quanto isso impactaria X.

De acordo com uma série de dados da Apptopia, contidos em um relatório dos amigos do Business Insider, seria necessário considerar com certa objetividade a notícia dada por Zuckerberg, já que, afinal, o Threads teve um crescimento inicial explosivo, acumulando mais de 100 milhões de downloads em sua primeira semana.

Depois disso, o aplicativo experimentou uma queda no número de usuários para depois crescer pouco a pouco, de modo que na realidade acumulou 50 milhões de usuários extras em um período de cerca de 8 meses.

No entanto, o Threads demonstrou um crescimento constante, superando até mesmo o X em algumas métricas-chave nos Estados Unidos, como o número de usuários diários. Mas Elon Musk pode ficar um pouco tranquilo, afinal, a rede que conhecíamos como Twitter teria cerca de 550 milhões de usuários diários em todo o mundo.

Até Taylor Swift se juntou ao Threads

No entanto, é inegável a febre que está ocorrendo no país anglo-saxão por Threads, onde até Taylor Swift acabou se juntando à plataforma com sua conta oficial relativamente cedo para promover seu último álbum, The Tortured Poets Department.