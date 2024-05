Os robôs estão constantemente caindo, o que é muito importante para o seu desenvolvimento, de acordo com especialistas

Os especialistas em robótica concordam que a transparência é crucial neste campo. Mostrar apenas os sucessos mais destacados não reflete o esforço e os erros cometidos no processo de desenvolvimento. As quedas são parte da aprendizagem e são essenciais para que os robôs se tornem mais robustos e adaptáveis.

ANÚNCIO

A Boston Dynamics tem clareza: Cair faz bem

"Ver os robôs falharem no trabalho nesta fase é realmente algo bom. Quando um robô está realmente no mundo fazendo coisas reais, acontecerão coisas inesperadas. Você verá algumas quedas, mas isso faz parte de aprender a correr por muito tempo em ambientes do mundo real", afirma Pras Velagapudi, CTO da empresa.

"Não temos medo de uma queda; não tratamos os robôs como se fossem quebrar o tempo todo. Celebramos as quedas, até mesmo aquelas que quebram o robô", acrescenta Robert Playter, CEO da Boston Dynamics.

Cair sozinho te torna mais forte

As quedas são inevitáveis, até mesmo para os humanos. As regras de Harvard para quedas sem lesões nos lembram como nos proteger ao cair: proteger a cabeça, usar nosso peso, dobrar os joelhos e evitar levar outras pessoas conosco.

"We'll be singing / when we're winning." 🔊 pic.twitter.com/51DYD1Avvg — Brian Heater (@bheater) August 17, 2021

No caso dos robôs, a capacidade de cair sem quebrar e levantar-se novamente é fundamental para o seu uso em ambientes reais. A Boston Dynamics aprendeu muito sobre quedas graças à sua experiência com o Spot, que percorre milhares de quilômetros e realiza centenas de inspeções por mês.

As quedas também fornecem informações valiosas para melhorar o design e o controle dos robôs. A Boston Dynamics usa aprendizado por reforço para ensinar seus robôs caídos a se recuperarem. Em um vídeo, pode-se ver o Digit usando seus braços para mitigar a queda e depois se levantar novamente.

A capacidade de se levantar de uma posição deitada de barriga para baixo é especialmente importante para os robôs humanoides. Isso lhes permite integrar-se em fluxos de trabalho existentes sem a necessidade de modificar a infraestrutura.

A Boston Dynamics está dando um exemplo ao celebrar as quedas de seus robôs. Essa transparência não apenas é refrescante, mas também demonstra seu compromisso com o desenvolvimento de robôs robustos e adaptáveis que possam funcionar no mundo real.