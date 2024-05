Os cérebros estão se tornando cada vez maiores e os pesquisadores revelam por que isso é tão importante

Os investigadores acreditam que pode haver alguma verdade na ficção (pulp), já que um estudo recente demonstrou que, de fato, nossos cérebros podem estar crescendo com o tempo.

Os resultados podem ajudar a reduzir o risco de demência relacionada à idade. Cientistas da UC Davis Health descobriram que os cérebros de pessoas nascidas na década de 1970 tinham um volume 6,6% maior e uma superfície 15% maior do que os cérebros de pessoas nascidas na década de 1930. O estudo foi publicado no JAMA Neurology em março.

Os cérebros estão crescendo

" A genética desempenha um papel importante na determinação do tamanho do cérebro, mas nossas descobertas indicam que influências externas, como fatores de saúde, sociais, culturais e educacionais, também podem desempenhar um papel", Charles DeCarli, autor do estudo e professor distinto de neurologia na UC Davis, disse ao ScienceDaily.

Os pesquisadores analisaram as evidências do Estudo do Coração de Framingham, que é um estudo comunitário sediado em Framingham, Massachusetts, que está em andamento há cerca de 75 anos e agora inclui participantes de segunda e terceira geração.

Entre março de 1999 e novembro de 2019, os cientistas observaram ressonâncias magnéticas de pessoas nascidas entre 1925 e 1968, com uma idade média de 57 anos. Examinaram os escaneamentos cerebrais de 3226 participantes (53% mulheres, 47% homens) e notaram um padrão notável.

Aumento no volume cerebral

O volume cerebral (ou volume intracraniano) aumentou lentamente, mas constantemente. Durante a década de 1930, o volume cerebral médio era de 1.234 milímetros, mas na década de 1970, a média era de 1.321 milímetros; um aumento de 6,6%. A área da superfície cortical (a superfície do cérebro) também aumentou de tamanho: passou de 2.056 centímetros quadrados para os nascidos na década de 1930 para 2.104 centímetros quadrados para os nascidos na década de 1970.

Os pesquisadores também observaram um aumento no tamanho da matéria cinzenta, da matéria branca e do hipocampo, uma parte do cérebro associada à aprendizagem e à memória.

Matérias

A matéria branca está presente nos tecidos profundos do cérebro e contém fibras nervosas que permitem a comunicação entre as diferentes partes do cérebro. Recebe o seu nome da camada (uma bainha de mielina) que envolve os nervos, que é de cor branca.

A matéria cinzenta, por outro lado, é a camada externa do cérebro e permite aos indivíduos controlar o movimento, a memória e as emoções. Recebe o seu nome de uma alta concentração de corpos celulares neuronais, que dão uma cor cinzenta ao tecido.

Os resultados são encorajadores, pois poderiam significar a diminuição das demências relacionadas à idade, como o Alzheimer, observaram os cientistas.

“As estruturas cerebrais maiores, como as observadas em nosso estudo, podem refletir um melhor desenvolvimento e saúde do cérebro,” explicou DeCarli. “Uma estrutura cerebral maior representa uma reserva cerebral maior e pode amortecer os efeitos, na velhice, das doenças cerebrais relacionadas à idade, como o Alzheimer e as demências relacionadas.”