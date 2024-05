O que significa o coração amarelo no WhatsApp?

As aplicações de mensagens de texto estão evoluindo cada vez mais para tornar as comunicações mais rápidas e eficazes, e uma das formas mais bem-sucedidas é através dos emojis, pois eles podem simplificar o que se quer dizer. No WhatsApp, existem cerca de três mil emojis, e eles têm sido usados desde 2011, quando foram introduzidos para se diferenciar do resto dos aplicativos.

Isso, entre muitas outras coisas, tornou as conversas através do celular algo dinâmico. Há alguns emojis que são usados com muito mais frequência do que outros, e isso também depende de cada região. No entanto, entre os mais populares estão a cara chorando de rir (😂), o rosto com olhos de coração (😍), o rosto sorridente (😊), o rosto sorridente com corações (🥰), a cara chorando (😭), as mãos em posição de oração (🙏) e o coração vermelho (❤️).

No entanto, também há uma ampla variedade quando se trata de corações, de várias cores e com diferentes conotações. Por exemplo, o coração amarelo (💛) costuma ser interpretado como um símbolo de amizade, felicidade e afeto. Além disso, se você escrever a palavra "vida", automaticamente ela se transforma em um coração amarelo no texto padrão.

É uma forma de expressar emoções positivas e carinho pela outra pessoa em uma conversa. Geralmente, é usada para transmitir bons sentimentos e mostrar apreço. No entanto, o significado exato pode variar dependendo do contexto da conversa e do relacionamento entre os interlocutores.

Este emoji estreou em 2015, de acordo com Emojipedia, que também acrescenta que “é frequentemente usado junto com corações de outras cores”. No “Snapchat, este emoji com um contato indica a pessoa com quem você tira mais fotos e que também tira mais fotos de você (melhor amigo número um).”

Para garantir que as mensagens não sejam distorcidas, é recomendado usar os corações de forma genuína e apropriada de acordo com a emoção que deseja expressar, prestar atenção ao contexto da conversa para garantir que o emoji de coração seja apropriado, evitar enviar corações excessivos ou desnecessários, pois isso pode ser avassalador ou mal interpretado. Se tiver dúvidas sobre como interpretar um coração recebido, não hesite em perguntar à outra pessoa para garantir que compreende corretamente seu significado.

Aqui está um guia sobre as principais cores de coração e seus significados:

❤️ Coração vermelho: Este é o coração mais comum e geralmente é usado para expressar amor, paixão, romance ou afeto profundo por alguém.

🧡 Coração laranja: Embora menos comum, o coração laranja pode significar amizade, apoio e solidariedade. Também pode simbolizar energia e criatividade. 💚 Coração verde: Este coração pode simbolizar a natureza, saúde, esperança e crescimento. Também pode expressar inveja ou ciúmes em certos contextos.

💙 Coração azul: é comumente associado à tranquilidade, calma, confiança e harmonia. Também pode representar o amor eterno e a lealdade.

💜 Coração roxo: Este coração é usado para expressar amor romântico, atração física e paixão. Também pode simbolizar espiritualidade e criatividade.