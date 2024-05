Google Gemini estará disponível para celulares Android antigos: Inteligência Artificial para todos

Vivemos numa era de frenesi por assistentes potencializados por Inteligência Artificial (IA). Embora o ChatGPT da OpenAI seja o chatbot mais famoso do planeta atualmente, a realidade é que a alternativa desenvolvida pelo Google, Gemini, tem chamado bastante atenção por demonstrar ser muito mais funcional e robusta em vários aspectos. Por isso, todos estão ansiosos pela iminente chegada do aplicativo para celulares. Para todos eles, temos ótimas notícias e, justamente nesse tom, temos uma ótima notícia.

A futura aplicação do Gemini oficialmente expandiu seu alcance para dispositivos Android mais antigos. Isso se deve a uma mudança recente nos requisitos mínimos do sistema, que agora a torna compatível com smartphones que executam o Android 10 ou versões posteriores.

Isso significa que agora quase qualquer smartphone fabricado a partir de 2019 poderia ser capaz de suportar o aplicativo deste chatbot do Google. Um movimento que coloca pressão sobre o ChatGPT, já que agora existem centenas de milhares, se não milhões, de novos modelos que poderiam receber o aplicativo.

Google Gemini para todos no Android

Um relatório da Android Authority e várias publicações de especialistas informantes em redes sociais, como X, acabaram revelando a boa notícia que abre um amplo horizonte para muitos usuários que tinham sido excluídos. Anteriormente, o Google Gemini só estava disponível para dispositivos com Android 12 ou superior.

No entanto, esta expansão garante que a experiência deste chatbot estará disponível para uma base de usuários mais ampla, incluindo telefones lançados, tecnicamente, na década passada. É importante destacar que, além da versão do sistema operacional, o Gemini também exigirá pelo menos 4 GB de memória RAM para funcionar corretamente.

Android Authority Google Gemini e Google Assistant

Isso significa que uma boa variedade de celulares de alta e média performance poderiam aspirar a suportar o aplicativo oficial do chatbot do Google. Isso coloca este projeto na linha de frente para substituir completamente o Google Assistant em todo o ecossistema Android.

Esta situação de fato abriu uma série de dúvidas sobre quais novas funções poderiam ser integradas ao Gemini com o lançamento de sua versão móvel. Seria necessário integrar algumas adaptações para utilizar comandos de voz ou outras maneiras que facilitem a redação de prompts.

O Google Gemini teria um ‘modo conversação’

Nesse sentido, as especulações sobre o chamado "modo de conversação" para o Google Gemini não pararam. Alguns sugerem que poderia imitar a função de "conversa contínua" já existente no Google Assistant, permitindo aos usuários interagir sem ter que ativar manualmente o modo de escuta a cada vez.

Embora também outros relatórios sugiram que possa estar relacionado mais com algumas funções de tradução em tempo real, o que é igualmente atraente, já que é uma característica presente em outras aplicações de IA do Google.

De qualquer forma, parece que teremos que esperar pela conferência do Google I/O 2024, que será realizada de 14 a 17 de maio, para obter as respostas que faltam.

Espera-se que neste evento sejam revelados mais detalhes sobre as capacidades e planos futuros da Gemini, além de nos fornecer mais informações sobre o lançamento do Android 15.

Será necessário ser paciente.