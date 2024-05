Fraudes do WhatsApp: se você pressionar este botão, podem hackear suas contas bancárias

A cibercriminalidade está em alta, com o mesmo avanço e ferramentas que a cibersegurança. O que acabamos de dizer é a versão atualizada do antigo ditado ‘feita a lei, feita a trapaça’. Os usuários do WhatsApp devem navegar com muito cuidado pela interface do aplicativo, pois pressionar um simples botão pode te colocar em uma situação bastante complicada.

ANÚNCIO

Os meios de comunicação espanhóis relatam que os cibercriminosos estão usando uma estratégia engenhosa de phishing para tentar esvaziar suas contas bancárias. É uma questão de tempo até que vejamos isso na América Latina, então vamos contar do que se trata para que fiquemos muito atentos.

Criminosos e golpistas criam uma conta no WhatsApp e colocam as credenciais de um banco em sua foto e nome de perfil. Eles fazem uma chamada de vídeo e, quando ganham sua confiança, talvez para resolver um problema que você tem com seu aplicativo bancário, eles pedem para você compartilhar a tela com eles.

Se o fizer, ficará numa posição vulnerável, pois expõem as suas chaves e senhas do banco e de qualquer outro serviço ao qual te peçam para entrar. Desta forma, entram nas suas contas e deixam sem nada.

O exemplo do portal que citamos tem uma captura de tela de uma videochamada de cibercriminosos que se passaram pelo BBVA.

Videollamada BBVA

Evite as irritantes chamadas do WhatsApp

Quando você recebe uma chamada do WhatsApp de um número desconhecido, geralmente apenas o número de telefone e o código do país são exibidos, o que facilita para os criminosos ocultarem sua identidade.

Estes cibercriminosos frequentemente utilizam números com prefixos de países estrangeiros, como Nigéria, Filipinas ou Ucrânia. Se você atender a essas chamadas, corre o risco de se tornar vítima de golpes ou extorsões.

Para te proteger dessas ameaças, o WhatsApp implementou uma função que permite bloquear automaticamente chamadas de números desconhecidos. Você pode ativar essa opção seguindo estes passos:

Entre nas configurações do WhatsApp

Vá para a seção ‘privacidade’

Clique em ‘chamadas’

Ative a opção ‘silenciar chamadas de números desconhecidos’

Ao ativar esta função, seu dispositivo não emitirá som quando alguém que não está na sua lista de contatos tentar se comunicar com você através do WhatsApp. É uma medida adicional para protegê-lo contra possíveis fraudes e extorsões.