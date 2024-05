Estudo descobre que os ratos também investigam os humanos nos laboratórios científicos

Sendo seres pensantes e racionais, os humanos nos consideramos uma raça superior na Terra. No entanto, a natureza costuma nos dar um tapa cósmico que nos coloca em nosso lugar. O mais recente ocorreu nos laboratórios da Universidade Johns Hopkins, onde os cientistas perceberam que os ratos com os quais estavam realizando experimentos também estavam investigando eles.

Essa é a conclusão a que o professor Kishore Kuchibhotla, um neurocientista que dedicou os últimos anos de sua carreira à pesquisa experimental com ratos de laboratório, chega.

De acordo com uma revisão feita pelo Xataka, o neurocientista começou a abordar essa hipótese quando percebeu que os ratos com os quais estava experimentando falhavam em tarefas que haviam aprendido anteriormente. Estariam eles fazendo isso de propósito? Perguntou-se. E a resposta o deixou perplexo.

No início, pensaram que o estresse, uma condição que afeta as atividades motoras de qualquer ser vivo, poderia ter influenciado nesses erros. No entanto, em outros experimentos, recriaram ambientes nos quais cada rato se sentisse em casa, sem nenhum fator externo que o afetasse. Após isso, os fracassos nas tarefas habituais continuavam sendo registrados.

Então, Kishore Kuchibhotla, convencido de que os ratos estavam falhando de propósito, realizou um experimento específico para poder moldar seu argumento.

Ratos de laboratório (Freepik)

Os ratos científicos

Kuchibhotla projetou um experimento no qual dois sons são apresentados a um rato. O primeiro era o sinal para girar a roda para a esquerda, e o segundo para girar para a direita. Após cada acerto, eles recebiam uma recompensa, em forma de comida, é claro.

Perceberam que depois de os ratos aprenderem do que se tratava, começaram a falhar novamente. E é aqui que está a chave da questão: quando os ratos erravam, mas depois acertavam de novo, os cientistas davam uma recompensa ainda melhor.

Então, a lógica para o professor Kishore Kuchibhotla e o resto dos cientistas da Universidade Johns Hopkins é que os ratos exploram diferentes estratégias para aprender melhor como realizar a tarefa. Por isso, de acordo com o estudo, os animais falhavam de propósito.