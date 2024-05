Elon Musk investiu um bilhão em um estúdio de cinema anti-woke ao lado de Mel Gibson?

Temos que aceitar. A estas alturas, qualquer notícia sobre Elon Musk, por mais absurda que pareça, tendemos a acreditar que poderia ser verdadeira. Em grande parte, isso se deve à própria história do magnata, que se destacou por manter um perfil tão volátil quanto imprevisível. Por isso, quando surgiu o rumor de que o sujeito havia investido uma fortuna em um estúdio de cinema anti-“woke” junto com Mel Gibson, todos acreditaram que era real.

É verdade que no mundo do entretenimento, as notícias se espalham rapidamente e nas últimas semanas este rumor ganhou bastante força, já que os relatórios afirmam que o CEO da SpaceX, Tesla Motors e da rede social X teria feito um investimento astronômico de US$1.000 milhões para financiar um novo estúdio de produção cinematográfica criado por Mel Gibson e Mark Wahlberg.

The Patriots Filme

A peculiaridade deste estudo é que se trataria de uma empresa focada em produzir conteúdo totalmente anti-woke, com produções voltadas para valores e perspectivas contrárias às dos movimentos socioculturais de vanguarda.

Parece algo ridículo e extremo, mas dada a história de Elon Musk, qualquer um poderia acreditar totalmente que é real sem investigar o mínimo necessário. Mas hoje vamos analisar como surgiu essa história.

Elon Musk e seu estúdio de cinema anti-woke: como tudo começou

Tudo começou com um artigo publicado em 24 de abril de 2024 no site Esspots.com, um site que, para quem navega há algum tempo na web, sabe perfeitamente que é conhecido por seu conteúdo satírico e humorístico com altas doses de sarcasmo.

O artigo, intitulado "Última hora: Elon Musk investe mil milhões de dólares no novo estúdio de produção Un-Woke de Mel Gibson e Mark Wahlberg", afirmava que o bilionário estava buscando apoiar projetos alinhados com sua visão de "autenticidade cultural" e "liberdade criativa". Na verdade, isso colocava em alta ironia o comportamento de Elon Musk em suas redes sociais.

De acordo com o artigo, o estudo "un-woke" comprometeria-se com os "valores tradicionais" e a criação de conteúdo que desafiasse as normas predominantes na indústria do entretenimento. Algo que parecia absolutamente real, já que tudo se encaixa perfeitamente com as opiniões públicas expressadas pelo próprio Musk.

Pelo direito de mentir Musk

É um fato inegável que o magnata no passado já criticou em ocasiões anteriores a narrativa denominada como woke nos meios de comunicação e na cultura popular. E em mais de uma ocasião ele apoiou figuras que se destacaram por atacar esse movimento, como Donald Trump ou Kanye West.

Assim, muitos levaram a notícia como verdadeira, inclusive houve usuários que aplaudiram a aliança entre Musk, Gibson e Wahlberg, com esse suposto investimento bastante considerável envolvido. Mas trata-se de uma notícia falsa, que talvez, em outro universo, poderia ter sido verdadeira.

Até agora, nem Elon Musk, nem Mel Gibson, nem Mark Wahlberg emitiram declarações públicas sobre esta notícia. Mas é um fato que se trata de algo falso.