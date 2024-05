Brasil sofre dura derrota no MSI de League of Legends e se despede da competição

Após sofrer sua segunda derrota na fase de entrada do MSI 2024 de League of Legends, a LOUD, representante brasileira na competição, diz adeus ao primeiro torneio internacional da modalidade.

A manhã deste sábado começou com lágrimas dos torcedores brasileiros que viram o sonho da classificação para a próxima etapa do MSI acabar mais cedo. Depois de sofrer uma derrota por 2-0 para a TES na última quinta-feira, dia 2 de maio, a LOUD voltou a perder na série disputada pela chave inferior da fase de entrada da competição.

No jogo deste domingo, os adversários da equipe brasileira foram os jogadores da GAM, equipe que precisou jogar com três jogadores substitutos depois que parte de seu elenco principal foi afastado da competição. Na série de três jogos, a LOUD até começou bem e venceu a primeira partida, mas perdeu completamente o controle da série no segundo jogo e viu tudo desandar no terceiro game.

Com a dura derrota, a equipe brasileira retorna ao país após sua quarta participação nas competições mundiais de League of Legends, mas desta vez em uma de suas piores performances no internacional.

Eliminação sofrida

Enquanto algumas pessoas afirmaram que parte do baixo desempenho das equipes brasileiras nas competições internacionais se devem pela proximidade das datas entre o fim do CBLOL, competição nacional que classifica uma das equipes para o mundial, e o início do torneio internacional, o jogador Tinowns, que participou de sua quarta competição internacional consecutiva, revelou durante a coletiva de imprensa realizada após a partida que este fator não é o principal.

“Depois das últimas vezes em que eu vim pra internacional e fiz bootcamp, vim mais cedo e tudo isso eu já parei de pensar no problema e passei a pensar mais em solução, no que a gente pode fazer melhor. Não muda muito vir mais cedo, acho que é mais do momento do time, dos treinos”.