Os novos Nike Air Force 1 Low ‘Gorge Green’ celebram com estilo os Boston Celtics

Se você gosta da NBA, com certeza conhece a rivalidade entre os Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. Estamos falando de um dos clássicos mais icônicos do mundo do basquete, que começou na década de 50. Ao longo dos anos, diferentes figuras lendárias como Larry Bird e Magic Johnson estiveram no comando de seus respectivos times nesses tão aguardados encontros, e, entre tanta competitividade, é claro que essa luta de titãs se estendeu das quadras para a cultura pop, com diferentes referências nas ruas e até na moda.

Por isso hoje falamos da marca do Swoosh e seu novo lançamento: As Nike Air Force 1 Low "Gorge Green", uma edição que chega justamente para destacar uma das partes nessa rivalidade histórica.

Os Nike Air Force 1 Low "Gorge Green"

O novo design do Swoosh, que se junta ao modelo "University Gold", presta uma clara homenagem aos confrontos emblemáticos entre essas duas potências do basquete: o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers... Ou na verdade só para os Celtics.

E é que estes Air Force 1 Low destacam pela sua confeção completa em pele, com perfurações na biqueira para uma melhor respirabilidade e linguetas de malha que proporcionam conforto adicional. Visualmente, o seu design bicolor aposta num intenso verde “Gorge Green” na parte superior, atacadores, forro interior e sola de borracha, contrastando com os detalhes em branco nos logótipos Swoosh, linguetas traseiras do calcanhar e palmilha. Em resumo: o tênis perfeito para os fãs dos Celtics.

No entanto, espera-se que o seu lançamento oficial ocorra a meio de 2024 a um preço de cerca de US$ 115 em lojas selecionadas da Nike Sportswear e em Nike.com