Ganhe dinheiro com suas fotos: assim funciona o FeetFinder, o ‘OnlyFans’ exclusivo para pés

Desde que foi lançado em 2016, o OnlyFans tornou-se uma plataforma controversa. Por um lado, ganhou notoriedade ao permitir que criadores vendam seu conteúdo e ganhem dinheiro com seus fãs. Mas também se tornou um sinônimo de pornografia, por ser um serviço 100% para adultos. Ao contrário de outros serviços, com o OnlyFans, é possível cobrar assinaturas mensais, vender conteúdo por acesso único ou receber gorjetas, e conta com milhões de usuários ativos mês a mês.

Mas hoje não viemos escrever sobre o OnlyFans. Na verdade, queríamos compartilhar com vocês outro tipo de plataforma semelhante, mas que tem uma peculiaridade importante. Estamos falando do FeetFinder, conhecido como o "OnlyFans" de fotos de pés.

O que é e como usar o FeetFinder?

Desconhecida para muitos ainda, esta plataforma está ganhando rapidamente popularidade na internet. Ela se foca exclusivamente na compra e venda de fotos de pés, atraindo tanto entusiastas do fetiche como aqueles que buscam obter renda adicional. Além disso, assim como o OnlyFans, o FeetFinder oferece um espaço seguro e regulamentado onde os usuários podem vender e comprar conteúdo. Mas atenção, que deve estar relacionado apenas com pés.

De acordo com o site, esta plataforma se autodenomina como o serviço mais seguro e maior para adquirir fotos de pés, contando com milhões de usuários ativos em sua rede. Assim, no FeetFinder é possível vender fotos sem a necessidade de revelar a identidade ou nosso rosto, mantendo um certo grau de privacidade que é apreciado nesses submundos da web.

Além disso, os vendedores estabelecem seus próprios preços, embora a plataforma cobre uma comissão de 20%, deixando os 80% dos lucros para o criador, assim como o OnlyFans. E, no caso de apenas querer visualizar, é possível acessar e ver o conteúdo sem pagar uma assinatura, sendo necessário se inscrever apenas se desejar fazer compras. Nesse caso, os preços de assinatura variam de $4,99 para o plano básico a $14,99 para o premium.

Entretanto, para garantir a segurança e a legalidade, todos os usuários devem ser maiores de 18 anos e verificar sua identidade através de documentos oficiais. Os vendedores, além disso, devem carregar duas fotos para verificação: uma de sua identificação e outra segurando-a.

Entre as restrições do FeetFinder destaca-se que os usuários devem publicar apenas conteúdo de pés, não são permitidos fluidos corporais, interação física ou serviços de acompanhantes, além de nada que envolva menores, bestialidade ou prostituição. Também não são permitidas outras vendas, como drogas, armas ou relacionadas à violência extrema.

No entanto, esta plataforma parece ter os termos e condições claros para prosperar por muitos anos. Atualmente, o FeetFinder não está disponível como aplicativo móvel devido a restrições de conteúdo impostas pelo Google e Apple, mas os usuários que desejam conhecê-lo só precisam acessar o site da plataforma.