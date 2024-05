Elon Musk regressa ao topo e fica mais rico graças à aprovação da Tesla na China

Parece que Elon Musk simplesmente não consegue parar de ganhar dinheiro e agora o magnata aumentou sua fortuna em mais de US$37 bilhões graças a um acordo lucrativo aprovado com autoridades na China, o que ajudou a recuperar um pouco do seu exagerado acúmulo financeira após meses difíceis de golpes dos quais parecia que ele não se recuperaria.

ANÚNCIO

Nas semanas passadas, compartilhamos como a Tesla Motors entrou em um período turbulento de colapso no valor de suas ações devido a toda a questão do desempenho comercial da empresa no setor, somado à loucura de Elon Musk, onde por um momento ele matou o projeto do Modelo 2, o carro mais barato da empresa, para promover uma ideia sua de uns robotáxis.

Elon Musk Tesla

Investidores, parceiros e pessoas de Wall Street acabaram impondo a voz da sensatez e praticamente obrigaram Elon a ressuscitar tudo relacionado ao Model 2 para garantir a continuidade do fluxo de capital no próximo período fiscal. Isso, até certo ponto, ajudou a não afetar sua carteira.

Agora, praticamente do nada, Musk se viu em uma situação afortunada. Onde não só parou de jogar seu dinheiro em um projeto que dificilmente lhe traria retorno em breve. Mas também a China acabou de lhe dar indiretamente alguns bilhões de dólares.

Elon Musk é quase $40 bilhões de dólares mais rico

A fortuna de Elon Musk, o magnata empresarial e CEO da Tesla Motors, SpaceX, Neuralink, X e muito mais, teve um aumento significativo nos últimos dias, atingindo um aumento de US$37.300 milhões em apenas uma semana de dias úteis. Com isso, ele alcançou uma nova marca, já que esse aumento representa o maior ganho semanal obtido pelo magnata desde março de 2022.

De acordo com números e um relatório mais extenso e detalhado da Bloomberg, esse aumento brutal em sua fortuna é atribuído principalmente ao aumento das ações da Tesla após a aprovação preliminar do sistema de direção autônoma (DAS, em inglês) da empresa automotiva no país da China.

Tesla Elon Musk (Leon Neal/AP)

Recordando os momentos anteriores ao impacto de maio em sua riqueza, temos o que aconteceu em abril de 2023, quando Musk concordou em adquirir o Twitter por um valor de US$44 bilhões, uma transação que até hoje tem gerado grande expectativa e controvérsia no mundo empresarial. Desde então, a rede social tem declinado enquanto seu patrimônio líquido tem flutuado.

Agora, com esse influxo de dinheiro que impulsionou o recente aumento, Elon Musk está mais uma vez se aproximando da segunda posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo, superando Mark Zuckerberg e se aproximando de Jeff Bezos.

A China é a culpada de Elon Musk ser mais rico

O aumento no valor das ações da Tesla ocorre após a notícia de que as autoridades chinesas aprovaram provisoriamente a implementação do sistema de direção autônoma da empresa no que é indiscutivelmente o maior mercado automotivo do mundo. Esta aprovação representa um passo crucial para a expansão da empresa na China, um mercado com um enorme potencial de crescimento.

Obviamente, essa aprovação teria um impacto financeiro positivo sobre o valor das ações da Tesla e, no geral, isso resultou em uma maior fortuna para Elon Musk com US$37 bilhões adicionais.

O fato de a continuidade do Modelo 2 ter sido confirmada também teria sido um fator a favor do aumento do valor da empresa. Mas, acima de tudo, teria sido uma combinação de eventos sortudos para Elon Musk.