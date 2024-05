“Watch my boyfriend for me”: esta é a estranha trend que está revolucionando o TikTok

As redes sociais estão cheias de tendências virais que capturam a atenção dos usuários, e o TikTok não é uma exceção.

ANÚNCIO

Uma das últimas tendências que ganhou popularidade na plataforma é a estranha tendência chamada “watch my boyfriend for me”, que está causando sensação e risadas entre os usuários.

Nesta tendência, as mulheres convidam seus seguidores a vigiarem seus namorados enquanto elas se afastam por um momento. Para fazer isso, elas colocam o telefone na frente de seu parceiro, ativam a gravação e dizem "vigiem meu namorado por mim" antes de sair da cena.

O peculiar desta tendência é ver como os noivos reagem quando ficam sozinhos na frente do telefone. Muitos deles se envolvem na situação, contando histórias, falando sobre seu parceiro ou expressando sua completa confusão.

Exemplos da tendência

Um exemplo que chamou a atenção é o vídeo de Caleb e Andrea, um casal do TikTok. No vídeo deles, que acumulou mais de 15,8 milhões de visualizações, Andrea deixa o seu telefone na frente de Caleb enquanto ele desfruta de um lanche.

A reação de Caleb é como a de uma "criança perdida", olhando ao redor sem entender o que está acontecendo e evitando fazer contato visual com o telefone. Os espectadores acham o vídeo engraçado e alguns até afirmam sentir a ansiedade de Caleb através da tela.

Outro exemplo divertido é o vídeo de Anna Muller, que já obteve mais de 2,7 milhões de visualizações. Anna coloca o telefone na frente de seu parceiro e diz a ele que ele tem que "passear com nosso peixe".

O namorado, com os olhos revirados, responde: "Nem sequer temos um peixe", enquanto descasca uma manga. Em seguida, começa a compartilhar dados aleatórios sobre flamingos.

Popularidade e alcance

Embora essa tendência tenha se originado em 2023, ela explodiu em popularidade durante o mês de abril. Até o momento, foram publicados mais de 173 milhões de vídeos relacionados à tendência “watch my boyfriend for me” no TikTok, tornando-a uma das modas mais destacadas da plataforma.