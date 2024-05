Quem são os 8 ‘mágicos’ do Google que transformaram a inteligência artificial?

Google não é apenas um motor de busca ou um navegador. Ao longo dos anos, também tem sido o lar de inúmeros profissionais que deixaram sua marca na história da internet. Entre eles, destacam-se Larry Page e Serguei Brin, que fundaram a empresa tecnológica em 1998 enquanto eram estudantes de doutorado em Stanford. Também é o berço de Sundar Pichai, atual CEO que se juntou à empresa em 2004, e de Susan Wojcicki, que foi a primeira gerente de marketing do Google e depois a CEO do YouTube. Mas também conta com personagens muito menos conhecidos e igualmente relevantes.

Por exemplo, em 2017, oito funcionários do Google conseguiram revolucionar o campo da inteligência artificial (IA) com a publicação do estudo "A atenção é tudo o que você precisa".

Quem são os 8 'mágicos' do Google que transformaram a IA

Já ouviu falar do modelo "Transformer"? Pois foi este equipamento que o desenvolveu. Estamos falando de uma arquitetura que se afasta das redes neurais recorrentes (RNN) e, em vez disso, utiliza mecanismos de atenção para melhorar o processamento de linguagem natural. O interessante é que esse avanço foi fundamental para o desenvolvimento das tecnologias atuais como ChatGPT, Dall-E e Midjourney.

Assim, o modelo "Transformer" rapidamente demonstrou seu potencial na tradução de idiomas, juntamente com uma variedade mais ampla de tarefas de IA, pois oferece resultados superiores em termos de precisão e eficiência operacional, sem as complexidades associadas às redes convencionais.

Seus criadores? Noam Shazeer, atual CEO da Character AI; Llion Jones, cofundador da Sakana AI; Jakob Uszkoreit, CEO da Inceptive; Illia Polosukhin, cofundador da Near; Ashish Vaswani, cofundador da Essential AI; Niki Parmar, outra cofundadora da EssentialAI e pesquisadora de IA; Łukasz Kaiser, membro da equipe técnica da OpenAI, e Aidan Gomez, cofundador da Cohere.

Todos esses personagens partiram desse acerto no mundo da inteligência artificial, que conseguiu gerar uma mudança no paradigma de empresas líderes como Google e OpenAI, e avançaram para liderar suas próprias startups ou projetos de pesquisa.