Músico francês se torna o primeiro passageiro em um carro voador

Uma empresa de carros voadores fez história esta semana ao realizar o primeiro voo de carro com passageiro do mundo, em um possível vislumbre do futuro do transporte. O lendário músico eletrônico francês Jean-Michel Jarre foi o primeiro a embarcar em uma viagem desse tipo, sobrevoando os céus da Eslováquia duas vezes no AirCar da KleinVision diante de espectadores cativados.

"Um segundo você está conversando com o motorista e no próximo está no ar. Uma experiência incrível", disse Jarre, de 75 anos, à Sky News.

O Carro Voador

O vídeo publicado pela empresa mostra o elegante carro esportivo com asas acelerando pela pista sobre quatro rodas antes de, de repente, como algo saído de um filme de ficção científica, decolar e subir para o céu. Pode-se ver Jarre sorrindo no banco do passageiro.

O veículo, inventado e pilotado pelo professor Stefan Klein, transforma-se de um carro em um avião pronto para voar em apenas alguns minutos.

Carro Voador da KleinVision

O AirCar foi aprovado para voar em 2022 após mais de 200 decolagens e pousos bem-sucedidos. O veículo que quebrou recordes se tornou o primeiro carro voador a completar um voo interurbano em 2021.

O cofundador da KleinVision, Anton Zajac, disse que espera que esteja pronto para o mercado em um ano. O carro é alimentado por um motor BMW de 1,6 litros, mas Zajac disse que espera que funcione com baterias quando a tecnologia estiver atualizada.

Voe a velocidades de até 193km/h em altitudes de até 2500m, relatou The Sun. “Estamos encurtando a distância entre a estrada e o céu, dando aos carros a liberdade que simbolizavam há 50 anos”, disse Zajac em um comunicado.

Quem pode dirigir este carro?

Além de uma carteira de motorista, os interessados em operar o AirCar também devem completar um curso de voo especializado de dois a três meses de duração, de acordo com a Sky News.

Entretanto, nos Estados Unidos, a Alef Aeronautics, uma startup sediada no Vale do Silício, apoiada pela SpaceX, anunciou no mês passado que recebeu quase 3 mil pedidos antecipados para seu carro voador Modelo A, totalizando mais de US$850 milhões.

Velocidade e quilometragem

O carro de dois lugares de 385kg, apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Detroit no ano passado, é um veículo elétrico de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) capaz de atingir velocidades de 193km/h no ar e até 56km/h no solo.

Foi aprovado para viagens aéreas em locais restritos pela Administração Federal de Aviação no ano passado, mas ainda precisa da aprovação da Administração Nacional de Segurança do Tráfego em Rodovias para circular nas estradas.

No ano passado, a FAA publicou um relatório intitulado “Conceito de operações: mobilidade aérea urbana” que previa “táxis aéreos” operando em corredores entre heliportos construídos nos centros das cidades e aeroportos.