Honor Magic6 Pro: elegante e poderoso, estas são nossas primeiras impressões

Elegante, poderoso e com uma bateria de longa duração são as primeiras características que se destacam nas primeiras horas de uso da nova aposta da Honor: Honor Magic6 Pro, um telefone que surpreende positivamente. Tanto os usuários casuais quanto os mais exigentes encontrarão algo que lhes traga um sorriso ou dois ao se referir a este equipamento. Aqui estão apenas as primeiras impressões, em breve teremos a análise completa.

ANÚNCIO

Aqueles que amam fotos encontrarão não apenas três poderosas câmeras frontais e uma excelente qualidade para selfies, mas também terão um modo profissional. Com ele, poderão alterar os isos, a abertura do diafragma ou os balanços de branco, e também poderão operar as distâncias dos teleobjetivos: proporcionando uma liberdade raramente encontrada em dispositivos móveis.

Honor Camera

Algumas funções que chamaram atenção

Se ajustar manualmente não é o seu forte, não se preocupe! Conte com vários modos automáticos que, sem dúvida, farão com que suas fotos fiquem perfeitas. E para qualquer ocasião: perfeitas para redes sociais ou para dar um visual profissional aos seus produtos se você tem um negócio próprio.

Recomendados

Pensamento em voz alta: não tenho dúvidas de que muitos "matches" no Tinder serão gerados graças a este telefone. E não necessariamente pelo modo beleza (que também está incluído). Mas sim, porque você terá uma ótima foto de perfil.

Honor Incrível

Honor Qualidade

Além disso, possui um modo pensado para movimento, para que você possa capturar aquela foto precisa durante esportes, concertos ou o que desejar. É difícil capturar o momento exato! Mas com este Honor, não será. Será muito simples. Ah, e você pode atribuir um obturador flutuante na tela! Ideal para aqueles com mãos grandes ou muito pequenas. Ponto a favor: detalhes encantadores.

Criadores de conteúdo, prestem atenção

Para os criadores de conteúdo audiovisual, temos uma notícia que vocês vão adorar: não só podem gravar em 4k e a 60 fps, mas também têm um modo "cinema" onde, juntamente com a inteligência artificial, se ajusta às cores e ao ambiente.

A soma de tudo isso faz com que seus vídeos tenham um efeito cinematográfico de forma fácil e profissional. Além disso, tem a opção de gravar com várias câmeras em uma única tomada: com 2 câmeras simultâneas de sua escolha, seja ambas frontais ou frontal e traseira.

Isso é ideal para dar contexto a um vídeo, sem perder tempo editando. Agora é algo que pode ser criado nativamente e com uma qualidade incrível. As fotos também são lindas. Bem equilibradas e com um macro monstruoso. Falaremos mais sobre isso na análise, mas por enquanto, veja esses resultados:

Honor Celular

Honor Smartphone

Com uma tela OLED de 6,8 polegadas, o Honor Magic6 Pro tem a particularidade de entender o ambiente e ajustar automaticamente a luminosidade. Isso é para proteger a visão: detalhes que fazem a diferença.

Da mesma forma, é uma tela resistente a quedas em vários cenários: o que sem dúvida é um grande alívio, especialmente se você tem filhos ou se costuma deixar o telefone cair com resultados catastróficos. Outra reflexão em voz alta: costumo ser uma daquelas pessoas que sofrem acidentes com resultados catastróficos.

Bateria e conclusões

Testei sua energia. Passei o dia todo gravando vídeos e ela passou no teste. Cheguei em casa com 10% de bateria. Com o carregador ultra-rápido, consegui carregá-lo em menos de meia hora, fazendo com que minha ansiedade desaparecesse completamente. Sem dúvida, é uma característica que celebro e respeito.

Para finalizar, posso dizer que é um telefone repleto de detalhes positivos que tornam a vida mais simples. Desde funções de acessibilidade até pequenos gestos táteis. Cada uma dessas coisas mostra a preocupação da Honor com seu público.

Já não se trata de quão bonito e poderoso o hardware parece (e é), mas sim do seu software e das funcionalidades exclusivas da marca, tenho observado um trabalho cuidadoso e focado no usuário. Continuaremos a revisar este equipamento para trazer a vocês uma análise detalhada de suas especificações e uma revisão profunda. Vamos em frente com os estudos.