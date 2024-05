Estas são as táticas de Elon Musk para construir empresas bem-sucedidas

A ideia de que o trabalho árduo inevitavelmente leva ao sucesso é uma crença popular enraizada em muitas culturas. No entanto, a realidade é mais complexa e matizada, sendo a herança a principal forma de enriquecimento. O esforço sem dúvida é um fator importante para alcançar metas e objetivos, mas ele não é o único determinante do sucesso.

O sucesso é o resultado de uma combinação de fatores, onde o trabalho árduo interage com outros elementos para moldar o caminho em direção aos objetivos. A inteligência, o talento natural, a oportunidade, o acesso a recursos e a sorte também podem influenciar significativamente nos resultados obtidos.

Nesse sentido, Elon Musk, o fundador de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink e xAI, que constantemente figura entre as três pessoas mais ricas do mundo, revelou em uma recente conversa com Nicolai Tangen, CEO do banco da Noruega e do maior fundo de investimento do mundo, o preço que teve que pagar para alcançar seu sucesso, além das estratégias de gestão e mentalidade que ele emprega para construir empresas bem-sucedidas.

Herança multibilionária: a chave do sucesso

No podcast de Tangen, "In Good Company", Musk definiu trabalho extremamente duro como "basicamente trabalhar todas as horas em que você está acordado". Ele revelou ter feito esse tipo de trabalho "continuamente" por vários anos seguidos.

"Durante muitos, muitos períodos de semanas de 100 horas de trabalho, onde aproximadamente seis horas por dia são de sono", disse Musk. "Não recomendaria. Isso é para emergências".

Musk confessou ter vivido semanas de 100 horas durante os momentos difíceis na Tesla e nos primeiros dias de algumas de suas empresas, quando afirmava dormir embaixo de sua mesa e trabalhar sete dias por semana.

Exploração impiedosa da mão de obra

No podcast, Musk também falou sobre a supervisão de trabalhadores dedicados, afirmando que pessoas inteligentes tendem a se gerenciar e podem trabalhar em qualquer lugar. Sua estratégia é definir um objetivo comum e perguntar se concordam com ele. Se concordarem, podem fazê-lo.

Quando Tangen perguntou a Musk como ele equilibrava a microgestão com a delegação, ele afirmou que não chamaria seu estilo de “microgestão”: “É simplesmente insistir na atenção aos detalhes”, disse Musk. “Se você está tentando fazer um produto perfeito, a atenção aos detalhes é essencial”.

A última tática de Musk para construir empresas de sucesso pode ser sua mentalidade em relação ao seu próprio impacto. Quando perguntado como gostaria de ser lembrado, Musk disse que não se importa se seu legado for impreciso, contanto que sinta que fez "o que é certo para o futuro da consciência".

Musk, CEO da Tesla, que na semana passada afirmou estar a caminho de produzir novos carros elétricos mais econômicos, enfrenta um contexto desafiador: as receitas da empresa diminuíram em relação ao ano anterior. Quem sabe uma nova herança, algum parente distante, não o ajude a superar esses desafios?