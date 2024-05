Estão utilizando a inteligência artificial para salvar rinocerontes africanos da caça furtiva

A caça furtiva representa uma séria ameaça para a vida selvagem em todo o mundo. Milhões de animais são vítimas de caçadores furtivos a cada ano, colocando em risco a sobrevivência de espécies inteiras e alterando o equilíbrio dos ecossistemas. Felizmente, a tecnologia surgiu como uma poderosa ferramenta para combater a caça furtiva e proteger os animais selvagens.

ANÚNCIO

Por exemplo, sensores de movimento alertam os guardas florestais sobre atividades suspeitas em áreas vulneráveis, ou câmeras de armadilha capturam imagens ou vídeos de caçadores furtivos e animais, permitindo a identificação dos criminosos e a compreensão de seus padrões. Por outro lado, os colares GPS com os quais alguns animais são equipados permitem rastreá-los em tempo real. E os drones equipados com câmeras e sensores patrulham grandes extensões em busca de caçadores furtivos ou animais em perigo.

No entanto, o Parque Nacional de Elefantes de Addo, na África do Sul, anunciou uma "intervenção pioneira" na luta contra a caça furtiva: o uso de inteligência artificial (IA) para proteger os rinocerontes.

Recomendados

Inteligência artificial para salvar os rinocerontes africanos

O Departamento de Parques Nacionais da África do Sul (SANParks) explicou que as coleiras com tecnologia de IA permitem monitorar continuamente o comportamento dos rinocerontes. Esses dispositivos geram alertas automáticos em caso de detectar anomalias e até mesmo localizam os animais por meio de GPS.

Esta inovação representa um grande avanço contra a caça furtiva, um problema sério na África do Sul. A SANParks agradeceu o apoio de várias instituições como Stop Rhino Poaching, Animal Survival International e Fundação Brady Hunter, graças aos quais foi possível doar 31 coleiras para este projeto.

Apesar das dificuldades, a conservação de rinocerontes na África mostra sinais positivos. O último estudo da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), publicado em setembro de 2023, aponta um crescimento pela primeira vez em uma década das populações de rinocerontes negros e brancos.

No final de 2022, foram contabilizados 23.290 exemplares em todo o continente, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior. Este progresso, embora lento, é crucial para a sobrevivência dessas espécies ameaçadas.

A combinação de tecnologias inovadoras como a IA para a proteção da vida selvagem e o apoio de organizações e comunidades oferece esperança para o futuro dos rinocerontes africanos.