Está procurando desenhar aproveitando a IA? Aqui estão 6 opções para soltar sua criatividade

A inteligência artificial generativa (IAG) está transformando a forma como as pessoas criam conteúdo na internet, desde escrever e desenhar até compor música e gerar código. Com sua capacidade de aprender grandes conjuntos de dados e gerar conteúdo original e criativo, está abrindo novas possibilidades para a expressão pessoal e colaboração online.

Agora, o mundo da IA generativa, no que diz respeito à criação de imagens, está em alta. O que antes parecia ficção científica, como o DALL-E 2, agora se tornou uma realidade acessível com inúmeras ferramentas que permitem transformar suas ideias visuais em algo tangível de forma fácil e surpreendente.

Este artigo apresenta um resumo das melhores IAs para criar imagens disponíveis atualmente, detalhando suas principais características e como utilizá-las:

1. Freepik Picasso: gratuito e preciso

Freepik Pikaso é uma ferramenta gratuita e fácil de usar. Permite fazer um esboço simples para indicar à IA a estrutura da imagem desejada.

2. Midjourney: versátil e realista

Midjourney é ideal pela sua grande versatilidade. Você pode criar desde logotipos e pôsteres até imagens hiper-realistas e até mesmo quadrinhos. Funciona digitando “/imagine” seguido de um texto descritivo. A IA gerará 4 imagens. Está disponível em https://midjourney.com/ e tem um custo a partir de US$10 por mês.

3. DALL-E 2 e DALL-E 3: a revolução da OpenAI

OpenAI revolucionou o campo com o DALL-E 2 e DALL-E 3. A integração com o ChatGPT Plus, prompts mais claros e a capacidade de misturar imagens e criar sequências são algumas de suas vantagens. Você pode acessar o DALL-E 2 gratuitamente se for selecionado. O DALL-E 3 está integrado no ChatGPT Plus, que tem um custo de US$20 por mês.

4. Gerador de imagens do Designer (Microsoft): gratuito e poderoso

Graças à parceria entre OpenAI e Microsoft, você pode acessar gratuitamente tecnologia de ponta com o Designer de Imagens Generator. Ele funciona de forma semelhante ao DALL-E 2, escrevendo uma descrição detalhada da imagem desejada.

5. Artbreeder: crie personagens únicos

Artbreeder é ideal para criar personagens com estilos e características diferentes. Combina e muta imagens existentes para fornecer resultados inovadores. Você pode experimentar gratuitamente com algumas limitações em https://artbreeder.com/. Os planos pagos começam a partir de US$5 por mês.

6. Imagem de Difusão Estável Online: fotorrealismo para todos

Stable Diffusion Online gera imagens fotorrealistas a partir de qualquer texto. Basta escrever uma descrição detalhada do que deseja. Encontre em https://stablediffusionweb.com e use gratuitamente.

7. Dream by Wombo: crie arte a partir do seu celular

Queres criar arte do teu celular? O Dream by Wombo é uma aplicação disponível para iOS e Android. Simplesmente escreve o objeto que quer desenhar e seleciona um estilo artístico. Pode encontrá-la em https://www.wombo.ai/. Desfrute da versão gratuita com limitações ou explore os seus planos de pagamento a partir de US$4.99 por mês.

8. Ideogram AI: integra texto em imagens de forma criativa

A Ideogram AI é especializada em combinar texto e imagens de forma inovadora. Você pode enviar uma imagem e escrever o texto que deseja integrar. Visite o site deles https://ideogram.ai/ para experimentar gratuitamente com limitações. Os planos pagos começam a partir de US$8 por mês.

Alguns conselhos para aproveitar ao máximo a IA na criação de imagens são os seguintes:

Explore as diferentes ferramentas e descubra qual se adapta melhor ao seu estilo e necessidades.

A maioria oferece opções gratuitas para começar, mas também planos pagos com maior capacidade.

Procure por tutoriais e guias para tirar o máximo proveito de cada IA.

Anime-se e experimente liberar sua criatividade com a ajuda da Inteligência Artificial!