Elon Musk fez uma previsão sobre a tecnologia que está prestes a se cumprir

Elon Musk é uma autoridade quando se trata de tecnologia, dinheiro, ciência espacial, carros elétricos e inteligência artificial. Por isso, é importante ouvi-lo atentamente quando ele dá sua opinião ou faz uma previsão, para depois ver se o que ele disse se concretiza.

Recentemente fez uma previsão que deixou especialistas e pesquisadores de tecnologias de última geração muito atentos. Com a explosão da inteligência artificial, a robótica encontra uma ferramenta vital para desenvolver dispositivos, que posteriormente podem se tornar assistentes dos humanos.

Vimos como máquinas impressionantes já começaram a marcar presença nas fábricas dos países mais desenvolvidos, realizando trabalhos automatizados que antes eram feitos por uma pessoa.

É normal ver isso em grandes corporações, que lidam com grandes somas de dinheiro e são capazes de investir em um robô que funcione com IA. Não é apenas o custo da máquina, mas também a manutenção posterior que um desses dispositivos avançados deve ter.

A previsão de Elon Musk

Elon Musk prevê que em breve isso não será apenas algo das empresas. Ele ousa afirmar que cada família de classe média terá um robô servo em casa, assim como Os Jetsons com a Robô.

Com a iniciativa de vender o robô que pretende fabricar através da Tesla, o Optimus, Elon Musk diz que será muito comum ter um desses aparelhos em casa dentro de alguns anos.

Robô humanóide Optimus da Tesla TESLA / Europa Press (TESLA/Europa Press)

O Tio Elon já havia adiantado em suas próprias redes sociais quase no início do projeto que o objetivo era estabelecer um valor abaixo do preço de seus veículos, que atualmente custam cerca de US$ 45 mil em sua versão mais básica.

Mas agora, em sua recente publicação, Musk aponta que o custo seria de menos da metade de um carro. Assim, o preço final para o público poderia ficar entre US$20 mil e US$25 mil se ele quiser começar com uma margem de lucro baixa.

Assim, com esse custo, sua previsão de que mais cedo ou mais tarde todas as famílias de classe média terão um robô doméstico em casa parece muito mais encorajadora.

Ele é um vidente? Não acreditamos. Elon Musk é um empresário e, portanto, o que ele faz é apostar que seu negócio seja rentável.