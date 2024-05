As 5 fotografias mais emblemáticas tiradas do espaço

Desde antes que o ser humano pudesse embarcar em uma nave e sair da Terra, a fotografia espacial tem sido um complemento para a nossa compreensão do cosmos. Desde as primeiras fotos em preto e branco da Lua, tiradas durante as missões Apollo, até as coloridas e profundas imagens do universo capturadas por telescópios espaciais como o James Webb ou o Hubble, cada imagem representa uma valiosa contribuição para a humanidade, pois permite aos cientistas estudar a composição dos corpos celestes, observar fenômenos como supernovas ou buracos negros, ou até mesmo analisar as mudanças climáticas em nosso planeta.

Nesse contexto, hoje quisemos trazer de volta as cinco fotografias mais emblemáticas tiradas do espaço. E como há tantas para escolher, preferimos deixar nas mãos de especialistas, então este ranking seguirá a mesma ordem de avaliação proposta pela NatGeo.

James Webb\ NASA

As fotografias mais emblemáticas da Terra do espaço

Desde a primeira imagem da Terra tirada em 1947 até capturas icônicas como "Earthrise", as fotografias tiradas do espaço têm sido fundamentais no desenvolvimento de teorias e avanços na exploração espacial.

Por isso, este ranking é liderado pela primeira fotografia da Terra do espaço, que como mencionado anteriormente, foi tirada em 1947 de um foguete V-2 sobre o Novo México. Embora o veículo e a câmera tenham sido destruídos na reentrada, o filme sobreviveu, inaugurando assim a era da fotografia espacial. Essa imagem marcou o início de uma nova forma de ver nosso planeta:

1947 NASA em preto e branco

Em seguida, vem a vez da - provavelmente - a imagem mais simbólica de todas: “Earthrise”, que foi capturada em 1968 durante a missão Apollo 8. Esta fotografia mostra a Terra emergindo sobre o horizonte lunar, simbolizando a paz e a fragilidade da Terra em meio à Guerra Fria, o que conseguiu inspirar movimentos ambientalistas e ajudar a aumentar a consciência global sobre a proteção ambiental.

Amanhecer da Terra NASA

Você sabia que Gherman Titov, um cosmonauta soviético, foi o primeiro astronauta a fotografar a Terra do espaço? Isso aconteceu durante a missão Vostok 2 em 1961 e suas imagens, a partir de cerca de 300 quilômetros de altitude, ajudaram a aprofundar nosso entendimento do planeta.

Roscosmos Terra

Por sua vez, Bruce McCandless II, a bordo do ônibus espacial Challenger, realizou a primeira caminhada espacial sem amarras em 1984, utilizando uma Unidade de Manobra Tripulada (MMU). Essa tecnologia permitiu a ele uma liberdade sem precedentes no espaço, e ele foi imortalizado nesta fotografia:

Bruce McCandless II Astronauta

Por fim, em 1966, a Lunar Orbiter I dos Estados Unidos capturou a primeira fotografia da Terra a partir da Lua, transmitida para a estação de rastreamento da NASA em Robledo de Chavela, Espanha, que se destaca por nos proporcionar uma perspectiva completamente nova do nosso satélite natural.