Amazon Music retorna ao Primavera Sound para transmitir o festival ao vivo

Amazon Music anunciou hoje seu retorno ao festival Primavera Sound de Barcelona. O serviço de streaming produzirá e transmitirá exclusivamente a transmissão ao vivo de uma seleção de performances da 22ª edição do Primavera Sound. Em colaboração com o festival pelo terceiro ano consecutivo, a Amazon Music oferecerá aos fãs de música de todo o mundo acesso a um fim de semana cheio de música ao vivo através do Prime Video e dos canais da Amazon Music no Twitch.

O retorno do Amazon Music ao Primavera Sound marca o seu compromisso contínuo de conectar os fãs com os artistas que amam em escala global. Este ano, o serviço de streaming já transmitiu ao vivo de festivais renomados nos Estados Unidos e na América Central, criando experiências imersivas e exclusivas para os fãs de música tanto no local do festival como em casa.

Nesta primavera, o Primavera Sound será transmitido tanto em espanhol quanto em inglês, sem nenhum custo associado. O festival será transmitido em dois canais com conteúdo original, e um terceiro canal que será transmitido simultaneamente com legendas. Os espectadores poderão assistir através dos canais da Amazon Music no Twitch, bem como no Prime Video, a partir das 13h30 de cada dia. Durante todo o fim de semana, espectadores de todo o mundo poderão assistir à transmissão ao vivo, que contará com performances de uma ampla variedade de artistas de todos os gêneros, bem como entrevistas e conteúdos dos bastidores.

No recinto, o Amazon Music Stage receberá um impressionante lineup de artistas de renome mundial. Como novidade para 2024, o Amazon Music criou um mirante exclusivo com vista para o Amazon Music Stage, que os fãs de música que utilizam o serviço de streaming poderão acessar para obter a melhor visão das performances.

O Primavera Sound receberá dezenas de milhares de fãs de música pessoalmente no local do festival, no coração de Barcelona, com a transmissão ao vivo da Amazon Music trazendo a atmosfera do festival e apresentações selecionadas para o público em casa. Os fãs podem sintonizar diariamente nos canais da Amazon Music no Twitch ou no Prime Video.