A aprendizagem de idiomas está aproximando os adultos dos jogos eletrônicos

Gerar um espaço de aprendizagem significativo que facilite a interiorização de conteúdos e incentive a motivação é possível utilizando as dinâmicas próprias do jogo e os sistemas de pontuação, recompensa e objetivo. Este método é conhecido como gamificação e permite personalizar as atividades e conteúdos de acordo com as necessidades de cada aluno com o objetivo de favorecer a aquisição de conhecimento e melhorar a atenção.

Embora a aprendizagem possa ser muito diferente dependendo da fase da vida, sempre requer um esforço constante ao longo de um longo período de tempo, e estudar um novo conceito em pequenas doses todos os dias é mais eficaz do que estudar muito em um curto período de tempo, pois ajuda a lembrar melhor o que foi aprendido e permite ao cérebro consolidar o conhecimento. E esse princípio não necessariamente distingue entre idades. De fato, foi demonstrado que os idosos que estudam um novo idioma podem melhorar sua saúde cognitiva e há evidências de que nunca se esquece um idioma depois de aprendê-lo.

Aprendendo brincando Idiomas (Sanja Radin/Getty Images/iStockphoto)

Aprender brincando

Procurando tornar a aprendizagem adequada para todas as idades, o Duolingo, a plataforma educacional líder no mundo dos idiomas, utiliza um modelo de gamificação para fazer com que as lições pareçam um jogo. Aprender um idioma leva tempo e dedicação, e às vezes pode parecer um pouco avassalador. Por isso, a plataforma multiuso utiliza esse sistema para ajudar seus usuários a desenvolver hábitos de aprendizagem a longo prazo e para que se divirtam. No aplicativo, há um equilíbrio entre os cursos desafiadores e extensos e a diversão e interação.

"Um dos maiores sucessos ao enfrentar o constante desafio de combinar aprendizado e interação foi introduzir os níveis das unidades. A mecânica de níveis dos videogames nos permitiu aumentar significativamente o valor de aprendizado de nossos cursos ao mesmo tempo em que aumentou a interação", afirma Kim de Anda, Gerente de Marketing Regional da Duolingo para MEX & LATAM.

A avaliação e interação permitem que todas as pessoas possam aprender com o Duolingo e desfrutar enquanto o fazem, independentemente da idade que tenham: “observamos que quanto mais idade o usuário tem, mais longa é a sequência. Há um maior número de idosos com sequências de mais de 365 dias. Cerca de 30% dos usuários com mais de 60 anos têm sequências extensas, enquanto apenas 5% dos usuários entre 13 e 17 anos têm uma sequência de mais de um ano”, acrescentou.