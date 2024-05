Sua versão do Office deixará de funcionar? Aqui está tudo o que você precisa saber

Desde o seu lançamento em 1989, o Microsoft Office revolucionou a forma como editamos arquivos e criamos apresentações. Trata-se de programas como o Word, para processamento de texto; Excel, para planilhas; PowerPoint, para apresentações; e Outlook, para gestão de e-mails e calendários, que até hoje, com versões para Windows e para Mac, bem como aplicações online, continuam sendo ferramentas essenciais para milhões de usuários em todo o mundo. Portanto, a notícia de que não haverá mais suporte e atualizações de segurança para as versões antigas do Office é algo que precisamos abordar.

De acordo com a Microsoft e coincidindo com o fim do suporte para o Windows 10 em 14 de outubro de 2025 , essa mudança afetará os usuários do Office 2016 e Office 2019, que terão que procurar alternativas para continuar recebendo suporte e atualizações.

O futuro do Office

De acordo com informações divulgadas, o fim do suporte para o Windows 10 também marcará o fim da vida útil de aplicativos clássicos como o WordPad e o Windows Mail. A estratégia da Microsoft está focada na transição de seus usuários para o Windows 11, além de promover o uso do Microsoft 365, seu serviço online por assinatura. Portanto, esse movimento faz parte do esforço da empresa para modernizar a suíte de aplicativos e serviços em resposta às demandas de segurança e funcionalidade avançada dos usuários.

Como mencionado anteriormente, as versões específicas do Office que deixarão de receber suporte - incluindo os aplicativos clássicos populares como Excel, Outlook, PowerPoint e Word - serão as versões de 2016 e 2019. Em termos simples, essa mudança implica que após 14 de outubro de 2025, esses aplicativos não receberão mais atualizações de segurança, tornando-os vulneráveis a possíveis ameaças.

Mas, o que fazer se eu for um dos afetados? A empresa fundada por Bill Gates aconselha que, nesses casos, as pessoas migrem para o Office 2021 ou assinem o Microsoft 365 para continuar recebendo suporte. O Office 2021 terá suporte pelo menos até outubro de 2026, então pode servir como uma ponte para os usuários enquanto consideram a migração completa para a versão online.