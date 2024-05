Microsoft vence fora de casa: jogos do Xbox são mais vendidos no PlayStation do que os da Sony em seu console

A Microsoft vence fora de casa: Os jogos do Xbox são mais vendidos na PlayStation do que os da Sony em seu console

A rivalidade entre PlayStation e Xbox tornou-se uma das mais intensas na história dos videogames. Desde sua estreia em 1994 com o PS1 e em 2001 com o primeiro Xbox, ambos os consoles têm competido pelo domínio do mercado, cativando milhões de jogadores ao redor do mundo. Enquanto o console da Sony se destacou por seu foco em potência gráfica, jogos exclusivos de alta qualidade e forte presença na comunidade de jogadores, a aposta da Microsoft tem se concentrado na inovação tecnológica, introduzindo recursos como jogo online integrado, serviços de assinatura e uma maior integração com PC.

Ambas empresas lançaram consoles que foram os vencedores no mercado de videogames em seu tempo, com o PlayStation 2 e o Xbox 360 liderando suas respectivas gerações. A batalha continua atualmente com o PlayStation 5 e o Xbox Series X/S, consoles que oferecem experiências de jogo de última geração, com gráficos impressionantes, tempos de carregamento reduzidos e compatibilidade com realidade virtual.

Agora, esta disputa adicionou mais um ingrediente à lista, e um bastante doloroso para a Sony. Há alguns meses, foi confirmado que vários jogos exclusivos do Xbox também chegariam ao PlayStation. Não apenas isso, os títulos do console da Microsoft estão dominando no ecossistema de seu concorrente. Um dos nomes mais importantes nesta lista foi Sea of Thieves, que teve um grande sucesso na PSN.

Domínio total da Microsoft na loja do PlayStation

As vendas na loja do PlayStation refletem o domínio do concorrente. De acordo com um gráfico publicado pela TweakTown, os 25 jogos mais vendidos para PlayStation 5 até 18 de abril são dominados por títulos da Microsoft. Na verdade, a empresa por trás do Windows tem sete jogos na lista, enquanto a Sony tem apenas dois.

Entre os títulos mais vendidos da Xbox na loja da PlayStation estão Minecraft, Call of Duty, Overwatch 2, Sea of Thieves e Fallout 4. É importante destacar que vários desses jogos são resultado das recentes aquisições da Microsoft, como Activision Blizzard King e Bethesda.

O sucesso de 'Sea of Thieves' e 'Overwatch 2' no PlayStation

O caso de Sea of Thieves é particularmente interessante. Em sua estreia no PlayStation demostrou ser um ‘bom movimento”, já que tem conseguido captar uma nova base de usuários no console da Sony.

Por outro lado, Overwatch 2, que teve um desempenho um tanto decepcionante no Steam, parece estar tendo mais sucesso no PlayStation, onde está entre os jogos mais vendidos.

A Sony tem apenas dois jogos na lista

Em contraste com o domínio da Microsoft, a Sony tem apenas dois jogos distribuídos pela Sony Interactive Entertainment na lista: Helldivers 2 e Stellar Blade, classificados em sexto e vigésimo segundo lugar, respectivamente.

Vale ressaltar que o Fallout, que tem dois jogos na lista (Fallout 4 em 16º lugar e Fallout 76 em 20º lugar), experimentou um aumento em sua popularidade devido ao recente lançamento de sua série na Prime Video, que foi bem recebida pela crítica.

Para os fãs de Fallout 4, há boas notícias: em breve chegará uma atualização gratuita que permitirá jogar o jogo a 60 FPS tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X|S. Além disso, essa atualização também incluirá novos conteúdos para essas versões e melhorias de estabilidade.

O sucesso dos jogos do Xbox na loja da PlayStation demonstra que o cenário das exclusividades está mudando. Cada vez mais, os jogadores têm acesso a uma maior variedade de jogos em diferentes plataformas, o que beneficia a indústria como um todo.