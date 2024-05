Mais uma inteligência artificial para a lista: Grok, de Elon Musk, já está disponível para os usuários

A proliferação de chatbots com inteligência artificial (IA) nos últimos anos gerou um debate sobre a saturação deste mercado. Embora ofereçam uma série de benefícios, como a automação de tarefas, a melhoria do serviço ao cliente e a personalização da experiência do usuário, seu uso excessivo pode gerar problemas.

Um excesso de chatbots pode confundir os usuários, tornando difícil encontrar a informação ou serviço que precisam. Os chatbots com IA genérica, além disso, podem oferecer respostas repetitivas e pouco úteis, criando uma experiência impessoal e frustrante para os usuários. A coleta e o uso de dados pelos chatbots geram preocupações sobre a privacidade e a segurança das informações pessoais.

Por outro lado, alguns chatbots tentam imitar a conversa humana, o que pode criar expectativas irreais e decepcionar os usuários.

Mas para Elon Musk, isso não importa tanto. Principalmente porque o magnata estava bastante chateado com o sucesso do ChatGPT. Como um dos fundadores da OpenAI, a empresa por trás do chatbot mais famoso do mundo, ele viu sua criação se tornar uma referência na indústria. E fiel ao seu estilo, ele não ficou de braços cruzados: lançou sua própria Inteligência Artificial chamada xAI com um aplicativo chamado Grok.

No entanto, seria um erro pensar que Grok nasceu apenas por rivalidade. Apesar da eventual saturação, a tecnologia de IA está destinada a revolucionar o mundo, e todos querem ter uma parte do bolo. Musk, com sua visão particular de justiça social, não concebeu Grok apenas para seu próprio benefício. Na verdade, há algumas semanas, ele abriu o código da IA, permitindo que qualquer pessoa a utilize em seus próprios projetos.

Mas as novidades não param por aí. Recentemente, Grok foi integrado ao X, a rede social de Musk. Desta forma, os usuários podem experimentar em primeira mão as capacidades desta IA.

É importante destacar que Grok ainda está em fase beta, portanto suas funcionalidades são limitadas. No entanto, oferece uma visão do que podemos esperar no futuro.

Como funciona o Grok no X?

Na versão beta do X, Grok está localizado à direita do feed. Ali, podemos ver uma nova opção chamada “Explorar”. Ao clicar nela, encontramos uma série de manchetes sobre diferentes temas.

Se pressionarmos em algum deles ou no botão "Mostrar mais", será exibida uma lista de tópicos em tendência dentro da rede social. Ao selecionar um desses tópicos, a IA gerará um resumo a partir das informações coletadas de outros usuários. Logo abaixo do resumo, encontraremos publicações que comentam o tema em questão.

Por enquanto, sendo uma versão beta, Grok está disponível apenas em inglês. No entanto, Musk garantiu que, quando for lançado oficialmente, a IA estará disponível no idioma padrão de cada usuário.

Outro aspecto a se ter em conta é que não se sabe com certeza de quais contas Grok se alimenta para fazer seus resumos. Também não há informações claras sobre a confiabilidade das informações que ele compartilha. Na verdade, no final de cada resumo, pode-se ler: “Grok pode cometer erros. Verifique seus resultados.”