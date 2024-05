As três vitórias de Elon Musk em sua viagem relâmpago à China, para introduzir um sistema de direção da Tesla

O mercado mais forte para Elon Musk e sua Tesla Motors é a China. O gigante asiático tem seus próprios carros elétricos e não é qualquer um que pode vender sua marca sem a autorização do governo. Embora já estejam sendo comercializados há algum tempo, havia um ponto a ser resolvido: a autorização do software de direção automática.

Tudo isso parece ter sido resolvido com uma breve visita de Elon Musk à China. O CEO da Tesla, SpaceX, X e muitas outras empresas, assumiu a situação em suas mãos e conquistou três importantes vitórias, apenas se apresentando pessoalmente.

As vitórias de Elon Musk com sua visita à China

Elon Musk encontrou-se com o primeiro-ministro da China, Li Qiang. Na reunião, obteve a aprovação para a introdução do software de condução totalmente autônoma (FSD), necessário para que os veículos da Tesla Motors possam operar no país e transferir dados para o exterior.

2.- Como reação em cadeia, essa reunião e acordo alcançado fizeram com que as ações da Tesla Motors subissem 18%, de acordo com informações citadas pela La Tercera. Este ano, a empresa de carros elétricos de Elon Musk vinha registrando prejuízos e pela primeira vez desfrutam de um aumento, o qual é necessário para crescer nos mercados internacionais.

A terceira vitória de Elon Musk, que não é a menos importante de todas, é que ele conseguiu um acordo com a famosa cadeia de internet e principal motor de busca na rede da China, Baidu, que é como o Google de lá. Para que isso lhe serve? A Tesla Motors poderá usar a licença de mapeamento para coletar dados nas estradas públicas do gigante asiático.

Elon Musk tem vindo a trabalhar há algum tempo para alcançar este tipo de acordos na China, que sem dúvida poderia ser o seu melhor mercado devido ao avanço dos carros elétricos nesta região.