A NASA fotografou o Surfista Prateado do mundo real na Lua e ele é coreano

Por um momento, todos no mundo suaram frio. A agência espacial da NASA fotografou um objeto estranho sobre a Lua, cuja existência era tão estranha quanto inegável. Tratava-se de um objeto que só podia ser descrito como uma espécie de prancha de surf branca resplandecente. Assim, os fãs da Marvel Comics não puderam deixar de pensar que de alguma forma a existência do Surfista Prateado havia sido confirmada, aquele personagem dos quadrinhos que atua como arauto da aniquilação de planetas. A boa notícia é que não se trata disso, nem de um OVNI.

ANÚNCIO

Lua NASA

Na verdade, toda a situação deu origem a uma história um tanto curiosa protagonizada pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) da NASA, que foi responsável por capturar as controversas imagens deste objeto incomum que sobrevoava a Lua a grande velocidade, dando-lhe essa forma alongada horizontal que nos remete ao personagem dos quadrinhos da querida editora.

Embora, para ser honesto com todos os outros indivíduos que não são fãs da Marvel, à primeira vista, a forma alongada e plana do objeto gerou especulações de que tudo se tratava de um possível avistamento de OVNI. Algo muito mais perturbador e talvez até plausível. No entanto, a NASA rapidamente esclareceu o mistério.

Recomendados

A NASA nega avistamento de OVNI: não era um alienígena nem o Surfista Prateado

As imagens, tiradas recentemente e divulgadas através do blog oficial da NASA, mostram na verdade a sonda espacial lunar Danuri, desenvolvida pela Coreia do Sul, voando a apenas algumas "poucas" milhas da superfície lunar. A velocidade relativa entre as duas espaçonaves era de aproximadamente 11.500 km/h, o que equivale a cerca de 7.200 milhas por hora.

Assim, esse deslocamento extremo, combinado com o curto tempo de exposição da câmera do LRO, de 0,338 milissegundos, fez com que o Danuri aparecesse como uma mancha semelhante a uma prancha de surfe prateada, ou até mesmo um Objeto Voador Não Identificado:

NASA OVNI

As dimensões da forma automaticamente descartavam a possibilidade de ser um problema digital com a compressão da imagem. Sem dúvida, era um objeto retratado flutuando sobre a Lua. Portanto, tornou-se urgente uma resposta por parte da agência espacial diante da especulação de que poderia ser uma nave alienígena ou algo do tipo.

Felizmente, tudo foi esclarecido e o encontro entre o LRO e Danuri acabou sendo um evento fortuito que foi possível graças à coincidência de vários fatores. Desde a precisa sincronização da equipe do Orbitador até a harmonia conjunta de uma órbita quase paralela com o Danuri.

Embora a forma incomum da sonda coreana retratada pelo LRO tenha gerado especulações sobre um possível avistamento de OVNI, esse incidente destaca a importância da verificação científica e da colaboração internacional na exploração espacial.

A rápida identificação de Danuri pela NASA ajudou a aumentar esse rumor mais do que o necessário. Embora algumas publicações não tenham perdido a oportunidade de publicar algumas notas com um viés relativamente tendencioso e especulativo.

De onde veio Danuri: a sonda que a NASA quase confundiu com um OVNI

A sonda Danuri é uma nave espacial totalmente funcional lançada em agosto de 2022 pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI), com uma importante missão: orbitar a Lua e coletar dados científicos para a criação de mapas detalhados da superfície do astro.

Poderíamos dizer que a ambição máxima desta nave de reconhecimento é identificar a possível existência de recursos naturais e procurar regiões com sombra permanente que possam abrigar água congelada.

A longo prazo será uma ferramenta com grandes contribuições, mas por enquanto esteve prestes a ser confundida com um OVNI.