WhatsApp: com este truque, você poderá ver o total de mensagens enviadas e recebidas

Desde o seu lançamento em 2009, o WhatsApp evoluiu significativamente. Através deste aplicativo, é possível compartilhar imagens, vídeos e documentos, além de realizar chamadas de voz e vídeo. Pode ser por isso que, em geral, passamos muitas horas conversando através da plataforma, que se consolidou como uma das mais usadas em todo o mundo.

Mas muitas vezes acontece que não dimensionamos essa extensão. Na verdade, uma das funções menos conhecidas deste aplicativo serve para monitorar sua atividade na plataforma e é muito provável que você nem saiba disso.

Como verificar o total de mensagens enviadas e recebidas?

Estamos falando de uma ferramenta integrada com a capacidade de acessar estatísticas detalhadas sobre o seu uso no WhatsApp, permitindo ver quantas mensagens você enviou e recebeu, bem como chamadas feitas e recebidas, e toda a quantidade de dados consumidos até a data no aplicativo da Meta.

Como verificar? Muito fácil. Para aqueles interessados em gerenciar melhor o seu tempo ou simplesmente para os mais curiosos, encontrar esta função é simples tanto para usuários de iOS quanto de Android.

Você só precisa abrir o WhatsApp e ir para Configurações, acessíveis a partir dos três pontos no canto superior direito da tela. Dentro das Configurações, selecione a opção 'Armazenamento e dados' e depois 'Uso de dados'.

É aí que você poderá ver toda a informação relacionada com a sua atividade na aplicação: quantos dados de internet você usou, a quantidade de chamadas e dados de entrada ou saída, o mesmo com os arquivos multimídia, armazenamento do Google, mensagens, status e roaming de dados. No final, você poderá ver a opção "Reiniciar estatísticas", que ao pressionar reiniciará o seu uso de dados e deixará todas as funções em zero.

Esta informação pode ser muito útil para medir a quantidade de dados que você usa diariamente, ter uma ideia de como você usa o aplicativo ou até mesmo competir com amigos para ver quem tem o maior ou menor uso do WhatsApp por dia.