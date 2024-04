Vida extraterrestre: reconhecida astrônoma afirma que uma grande revelação está a caminho

A busca por vida em outros planetas é uma de nossas obsessões. Desde sempre, a ciência tem tentado abordar esse tema de diferentes ângulos e disciplinas, com cientistas, astrônomos ou até mesmo astrobiólogos tentando encontrar sinais de inteligência além da Terra. Mas todos os esforços juntos ainda não trouxeram nenhuma resposta favorável, nem dentro nem fora de nosso sistema solar. Existem pistas? Talvez. Existe esperança? Muita. Mas nada é suficiente sem o selo científico.

Por isso, o fato da diretora do Instituto Carl Sagan em Cornell e reconhecida especialista em busca de inteligência extraterrestre (SETI), Lisa Kaltenegger, ter compartilhado seu entusiasmo pelo potencial do Telescópio Espacial James Webb (JWST) para descobrir vida fora de nosso planeta, é algo que nos emociona.

Vida em outros planetas de acordo com Kaltenegger

E é que, de acordo com Kaltenegger, que recentemente falou com The Telegraph, o JWST está equipado para detectar bioassinaturas como o metano, o que aumenta significativamente as chances de identificar vida extraterrestre em breve.

A astrônoma que também é autora do livro "Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos", descreveu o período atual como uma "era de exploração dourada", uma vez que a tecnologia avançada do JWST permite que os cientistas de hoje possam investigar milhares de mundos potencialmente habitáveis além do nosso sistema solar.

Por exemplo, um dos pontos de interesse propostos por Kaltenegger é o sistema Trappist-1, uma estrela anã vermelha descoberta em 2017 que está a apenas 40 anos-luz da Terra e que contém vários planetas dentro da zona habitável, capazes de abrigar água líquida e possivelmente vida. É por isso que a cientista sugere que poderíamos encontrar sinais de vida nos próximos cinco a dez anos.

"Temos a oportunidade de encontrar gases nesses mundos e determinar se possuem assinaturas biológicas", explicou, então essa busca poderia resultar em descobertas rápidas dependendo da quantidade de sistemas observados, de cem a mil, ou até mesmo poderia ser no primeiro sistema examinado se tivermos sorte."

Claro que, apesar do otimismo, Kaltenegger mantém uma postura cautelosa em relação às afirmações sobre extraterrestres, como as do denunciante do Congresso David Grusch. Kaltenegger mantém uma postura diplomática mas cética. "Seria muito mais fácil se tivéssemos extraterrestres vindo aqui", disse sobre tais afirmações, referindo-se à dificuldade de detectar vida através da química e gases em vez de evidência direta.