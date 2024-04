Tecnologia magnética para tratar o TEA: as chaves da terapia MeRT

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) está sendo diagnosticado com mais frequência. A especialização de profissionais de saúde no assunto tem permitido identificar o TEA em mais pacientes (crianças e adultos). Além disso, tem possibilitado avançar na educação da população para entender a realidade do que é chamado de “neurodiversidade”.

Neste contexto, surgiram novos tratamentos para apoiar as pessoas no espectro a lidar com certas situações de comportamento, impulsos e controle emocional. Um deles é a terapia magnética, MeRT.

Cérebro Ressonância

As chaves deste tratamento

No Chile, esta terapia foi trazida pelo Centro Brain Treatment Center. A terapia MeRT combina tecnologia de estimulação magnética transcraniana repetitiva (rTMS) personalizada, com base no perfil das ondas cerebrais de cada pessoa.

Seu objetivo principal é incentivar uma comunicação cerebral saudável, o que pode levar a melhorias clínicas significativas em diferentes aspectos. É importante ressaltar também que se trata de uma terapia não invasiva, indolor e livre de medicamentos.

"A terapia MeRT foi desenvolvida há mais de 10 anos nos Estados Unidos e tem sido usada para diminuir e eliminar sintomas de diferentes condições neurológicas e psiquiátricas. Atualmente, é aplicada nos centros Brain Treatment Center nos Estados Unidos, Austrália, Panamá e também em colaboração com instituições como a força aérea e as forças especiais do exército dos Estados Unidos", afirma Mikael Gayme, Cofundador do Centro Brain Treatment Center Chile.

Nos pacientes dentro do espectro do autismo, é comum observar diferentes níveis de dificuldade em cada área, seja na comunicação, interação com os outros, transição entre atividades ou questões sensoriais. Além disso, também são frequentes dificuldades na linguagem, organização e planejamento, bem como sintomas ansiosos.

É por isso que o protocolo MeRT começa com um mapeamento cerebral que explora a eficiência da atividade neural local e a comunicação entre áreas cerebrais. Assim, ele contempla um protocolo personalizado de estimulação cerebral para potencializar a atividade e comunicação neural.

Cerebro-multiplas-tomografias-Anna-Shvets-Pexels

Ao melhorar a sincronização e comunicação neuronal, os pacientes podem experimentar melhorias gerais na qualidade do sono, concentração e foco, estado de humor e regulação emocional. Além disso, também podem ocorrer melhorias no contato visual, uso da comunicação e linguagem, e capacidade de lidar com situações novas.