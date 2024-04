Seta dupla nas mensagens do WhatsApp: para que serve este novo ícone nas conversas?

Uma nova função do WhatsApp aparece na forma de uma seta dupla e não tem nada a ver com a leitura de mensagens

O WhatsApp que conhecemos em 2009 não existe mais. O serviço de mensagens tem mudado ao longo destes 15 anos, adicionando e modificando sua interface com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários. Em uma de suas atualizações mais recentes, o serviço de mensagens da Meta adiciona uma dupla seta em suas conversas, que não tem nada a ver com a confirmação de leitura.

ANÚNCIO

Trata-se de um par de setas que repousam sobre mensagens, que muitas vezes são multimídia (fotos, vídeos ou adesivos). Para muitos, essa nova função pode parecer estranha, mas uma vez que entendam para que serve, tudo fará sentido.

A seta de dupla flecha é uma espécie de botão de ação ou atalho simplificador que permite reenviar a mensagem rapidamente sem ter que ir a outros menus. Antes, era necessário pressionar e segurar a mensagem para depois reenviá-la. Agora, basta pressionar a dupla flecha e a lista de contatos ou grupos aparecerá imediatamente para que você possa selecionar com quem deseja compartilhar.

Recomendados

A mudança de imagem do WhatsApp tem sido brutal nos últimos três anos. Com a adição de novas funções na plataforma, para tornar o serviço mais amigável, fez com que os 2 bilhões de usuários ativos mensalmente continuem aumentando.

Se compararmos com o aplicativo de alguns anos atrás, encontramos uma interface completamente diferente. Na verdade, até mesmo as funções conhecidas do aplicativo mudaram de lugar, dando ao serviço de mensagens do Meta uma aparência inovadora.

Muitos usuários se limitam a usar as funções mais básicas do aplicativo. Enviar mensagens, enviar áudios, fazer chamadas convencionais, videochamadas e postar histórias são as ações mais comuns entre os usuários do WhatsApp. No entanto, o serviço de mensagens do Meta é muito mais do que isso, graças às modificações que são feitas quase todos os meses.