Quem disse que a Huawei está morta? Ela está dando um golpe tremendo na Apple

O primeiro trimestre de 2024 foi um período de contrastes para a Apple e a Huawei no mercado chinês. Enquanto a Apple teve uma queda significativa nas suas vendas, a Huawei conseguiu um aumento notável, posicionando-se como um concorrente formidável.

Os envios de smartphones da Apple na China caíram alarmantes 19% no primeiro trimestre do ano, representando o pior desempenho da empresa no país desde 2020. Esta queda é atribuída principalmente à feroz concorrência da Huawei, que teve um notável ressurgimento no segmento premium com o lançamento de novos produtos.

Huawei recupera terreno e se aproxima da Apple

As vendas da Huawei na China aumentaram impressionantes 70% durante o mesmo período, impulsionadas pelo sucesso de sua série Mate 60 e da recente série Pura 70. Esse aumento permitiu à Huawei recuperar sua posição como o segundo maior vendedor de smartphones na China, se aproximando perigosamente da Apple, que agora ocupa o terceiro lugar.

Em contraste, a participação de mercado da marca por trás do iPhone no maior mercado de smartphones do mundo caiu para 15,7% no primeiro trimestre, em comparação com os 19,7% do ano anterior. Isso coloca a empresa quase no mesmo nível que a Huawei, cuja participação de mercado subiu para 15,5% a partir dos 9,3% do ano anterior.

Além disso, a Honor, uma marca de mercado em massa derivada da Huawei, teve um desempenho sólido no primeiro trimestre, ficando em segundo lugar atrás da Vivo. Este sucesso consolida a posição da Huawei como um dos principais atores no mercado chinês de smartphones.

O "retorno da Huawei"? e a menor demanda por substituição afetam a Apple

Os analistas atribuem a queda da Apple na China a uma combinação de fatores, incluindo o retorno da Huawei ao segmento premium e uma menor demanda de substituição de iPhones em comparação com anos anteriores.

Apesar da situação atual, a Apple mantém um otimismo cauteloso para o segundo trimestre. Os analistas esperam que a empresa possa recuperar terreno graças ao lançamento de novos modelos de iPhone e estratégias de vendas agressivas.

A China representa o terceiro maior mercado da Apple e gerou cerca de 17% de suas receitas totais no último trimestre fiscal. Portanto, a recuperação deste mercado é essencial para o sucesso contínuo da empresa.

As ações da Apple reagiram negativamente à notícia da queda nas vendas na China, caindo 0,4% nas operações antes da abertura do mercado na terça-feira. A ação perdeu cerca de 14% até agora este ano.

A Huawei desafia as sanções americanas com chips avançados

O lançamento da série Pura 70 da Huawei tem sido visto como um desafio às sanções americanas impostas à empresa. Os telefones contêm um chip avançado fabricado na China, o que demonstra a capacidade da Huawei para inovar e competir apesar das restrições.

A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, argumentou que o chip que alimenta o telefone principal da Huawei não é tão avançado quanto os chips americanos. No entanto, o sucesso da Huawei no mercado desse país sugere que a empresa está efetivamente superando as restrições americanas.

A empresa de pesquisa canadense TechInsights estima que os envios totais de smartphones na China este ano ultrapassarão os 50 milhões de unidades, incluindo 10 milhões da série Pura 70 da Huawei. Isso transformaria a Huawei no principal vendedor com uma participação de mercado de 19%, em comparação com os 12% em 2023.