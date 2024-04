Por que a Geração Z no Japão está resistindo a jogar em consoles de última geração?

As consolas de última geração, como o PlayStation 5, o Xbox Series X/S e o Nintendo Switch, conquistaram um público amplo e diversificado em todo o mundo. Embora existam alguns padrões gerais de consumo, é importante destacar que a realidade é muito mais complexa e variada.

ANÚNCIO

Do mesmo modo, a indústria de videogames está passando por um momento de grande dinamismo, com novas tecnologias, novos jogadores e novas formas de consumo que estão transformando o cenário do entretenimento.

No entanto, os costumes mudam e o setor de videogames não é uma exceção. Enquanto muitos jogadores deram o salto para a nova geração de consoles comprando um PlayStation 5 ou Xbox Series, parece que a Geração Z no Japão tem outras prioridades.

Recomendados

O que prefere a Geração Z?

Uma recente pesquisa com 700 jogadores de 15 a 24 anos no Japão revelou que, embora 80% deles gostem de videogames (passando em média 100 minutos por dia), a maioria (94,7%) prefere jogar em seus smartphones. Outras plataformas populares incluem:

Nintendo Switch (38,5%)

PC (33,2%)

Tablete (26,5%)

Nintendo DS (12,2%)

Por que o celular é tão popular?

As razões podem ser várias:

Preço: O custo dos consoles de nova geração e seus jogos pode ser proibitivo para muitos jovens.

O custo dos consoles de nova geração e seus jogos pode ser proibitivo para muitos jovens. Acessibilidade: Os smartphones são dispositivos que a maioria das pessoas já possui, tornando-os uma plataforma de jogo mais acessível.

Os smartphones são dispositivos que a maioria das pessoas já possui, tornando-os uma plataforma de jogo mais acessível. Variedade: Os smartphones oferecem uma ampla variedade de jogos gratuitos e de baixo custo, além da possibilidade de acessar redes sociais e outras aplicações de entretenimento.

Os smartphones oferecem uma ampla variedade de jogos gratuitos e de baixo custo, além da possibilidade de acessar redes sociais e outras aplicações de entretenimento. Jogos como serviço e gratuitos para jogar: A popularidade deste tipo de jogos, que costumam ser bastante populares entre os streamers do país, tem chamado a atenção de milhares de jogadores em todo o mundo.

Até os "hardcore gamers"

Entre os jogadores da Geração Z que se consideram "hardcore gamers" no Japão, o smartphone, o PC e o Nintendo Switch são as plataformas preferidas para jogar, sem grandes diferenças em relação aos resultados gerais da pesquisa.

A Geração Z no Japão está redefinindo a forma como os videogames são consumidos. Na verdade, para os consoles de nova geração, esse grupo demográfico é uma prioridade, preferindo a acessibilidade, variedade e economia oferecidas por smartphones e outras plataformas.