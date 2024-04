Os robôs garçons estão ganhando terreno, uma vaga de emprego a menos

Não é preciso resistir. O melhor é aceitar e começar a procurar quais outras atividades podemos fazer. A inteligência artificial veio para nos substituir nas atividades automatizadas. Os primeiros trabalhos a serem afetados pela tecnologia são os garçons, e esses robôs são a evidência.

Ir a um McDonald's é o sinal de tudo. Agora, você mesmo faz o pedido em uma tela, só falta um robô trazê-lo para a mesa. Bem, isso de uma máquina servindo já está sendo implementado em vários países antes da pandemia.

Certamente ainda falta muito para se globalizar e se concluir a instalação em todos os lugares. Mas o caminho já está traçado, o garçom, eventualmente, vai desaparecer.



Um vídeo do TikTok que repostamos em 2023 mostra como um robô é capaz de preparar uma bebida, simplesmente selecionando algumas opções nas telas. Ele cobra eletronicamente e serve perfeitamente como se fosse um garçom. Este local é em Las Vegas e o vídeo gerou uma reação de alerta no Sindicato dos Trabalhadores de Serviço da cidade do pecado.

Em Pasadena, Califórnia, foi aberto o primeiro restaurante atendido por robôs que funcionam com inteligência artificial nos Estados Unidos. Chamado CaliExpress, é uma colaboração de várias empresas que se uniram para automatizar uma das tarefas mais comuns na área de alimentação: a preparação de hambúrgueres.

Começamos com este par de exemplos no Ocidente, porque na Ásia os restaurantes atendidos por robôs já são muito comuns. Países como Tailândia, Japão e Coreia do Sul têm avançado há anos na indústria da robótica a serviço das pessoas. Agora, com a explosão da inteligência artificial, há uma nova ferramenta para desenvolver as habilidades dos mecanismos que já eram utilizados.