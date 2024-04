Fim do mês: com este aplicativo você pode organizar suas finanças pessoais

Um novo mês está chegando ao fim e começam os pagamentos. Embora também esteja se aproximando o momento tão esperado de receber o salário. Se você tem dificuldade em organizar suas finanças pessoais (receitas, despesas e investimentos), talvez seja uma boa ideia optar por um aplicativo que te ajude com isso. Já revisamos vários, mas hoje falaremos especificamente sobre o novo aplicativo da Propital, porque achamos bastante completo e útil.

Uma aplicação para melhorar as finanças pessoais é uma ferramenta digital que ajuda a gerir o seu dinheiro de forma mais eficaz, estabelecendo metas financeiras, controlando os seus gastos e tomando decisões informadas sobre o seu dinheiro.

Este tópico está se tornando cada vez mais relevante no mundo atual, onde com uma boa análise entre lucros e gastos, você pode automaticamente melhorar a forma como movimenta o seu dinheiro, considerando poupanças, investimentos em ativos, ou reorganizando os recursos para quitar possíveis dívidas.

As vantagens desta aplicação em particular

A proptech chilena Propital acaba de lançar seu app completamente gratuita, que busca transformar com sucesso a gestão das finanças pessoais.

Dentro das opções do aplicativo, que está disponível no Android e IOS, está a "organização total", que é um registro completo de seus ativos e passivos para ter uma visão completa de sua situação financeira. Além disso, você pode revisar recomendações personalizadas dependendo do seu perfil, recebendo conselhos e sugestões específicas para melhorar suas finanças.

Por outro lado, se estiver procurando investir uma parte dos seus recursos, conte com uma seção de "investimentos sob medida", onde poderá descobrir oportunidades de investimento adaptadas ao seu perfil, graças ao seu catálogo imobiliário.

Um co-piloto necessário

Além de poder explorar investimentos selecionados que se ajustam ao seu perfil, oferecendo crescimento financeiro respaldado pela Propital, você tem a opção de realizar um acompanhamento em tempo real de todos os seus recursos, podendo identificar com maior precisão seus ganhos, mas também suas perdas financeiras. "No fundo, este aplicativo gratuito é o copiloto necessário para manter a ordem e não cair em excessos, conseguindo economizar ou investir graças às análises detalhadas", explicou Francisco Rocha, CEO da Propital Chile.

App Propital

Se estiver procurando aprender, também está disponível a seção “Academy”, onde pode encontrar cursos de investimento, sistemas financeiros, conceitos. Por fim, este aplicativo se une à digitalização dos processos tradicionais, onde também a busca por propriedades, a assinatura de contratos, a gestão e financiamento imobiliário são feitos totalmente online.