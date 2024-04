Estas são as palavras que nunca devem ser usadas no WhatsApp ou podem fechar sua conta

A rede social WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais utilizadas. Em 2023, alcançou mais de 3 bilhões de usuários em todo o mundo. Isso representa um aumento significativo em comparação com os 2 bilhões de usuários ativos mensais registrados em 2021.

O que se espera para 2024 em termos de crescimento do aplicativo é vertiginoso e é por isso que à medida que o tempo passa, ele é atualizado e novas funções são criadas para otimizar a experiência do usuário.

Mas assim como não existem requisitos para ter o WhatsApp, além de ter um bom telefone, existe uma regra infalível do aplicativo pela qual você correria o risco de ser banido para sempre, o uso de algumas palavras que violem seus usuários.

De acordo com o portal Contra, este aplicativo do Meta e todas as outras redes sociais que conhecemos, possuem algumas regras e normas para que a comunicação entre os usuários ocorra em um ambiente respeitoso, seguro e livre de crimes.

Entre as restrições que o WhatsApp possui em seu regulamento está a linguagem relacionada à exploração sexual de menores, bem como ao ódio ou bullying que viole as pessoas.

A grande plataforma de mensagens de texto se preocupa para que entre seus usuários não seja utilizado conteúdo "gráfico, violento ou sexualmente explícito, seja para assediar, insultar ou difamar alguém através de vídeos e fotos inapropriadas", destaca o portal.

As palavras proibidas e as sanções a serem tomadas

Entre as palavras proibidas no WhatsApp estão, pedofilia, violência, assédio e pornografia.

Para que o aplicativo proceda a investigar o caso e decida impor uma punição ao usuário denunciado, a vítima ou pessoa que tenha recebido uma mensagem inapropriada deve enviar um relatório para o aplicativo e este decidirá quais sanções tomará:

Bloqueio temporário

O WhatsApp pode te bloquear temporariamente. Isso significa que você não poderá enviar nem receber mensagens por um período determinado (horas, dias ou semanas).

Bloqueio permanente

O WhatsApp pode bloquear você permanentemente. Isso significa que você perderá acesso à sua conta do WhatsApp de forma definitiva.

Da mesma forma, fica estritamente proibido divulgar informações falsas e infringir a propriedade intelectual por meio de mensagens de texto e multimídia.

Alguém está lendo minhas conversas?

Esta medida faz muitos usuários questionarem se este aplicativo é realmente seguro, pois de acordo com a mensagem exibida ao enviar uma mensagem, garante que ela está criptografada de ponta a ponta.

"As mensagens e chamadas são criptografadas de ponta a ponta. Ninguém fora deste chat, nem mesmo o WhatsApp, pode lê-las ou ouvi-las."

No entanto, é importante deixar claro que a ação de bloquear temporária ou permanentemente o usuário ocorreria a partir do relatório feito pela vítima.

É assim que a empresa Meta recebe a reclamação e os “últimos cinco mensagens que a pessoa ou grupo te enviou”, para definir se pune ou não a conta acusada de violar as regras e normas.

É importante ter em mente que o WhatsApp não notificará a pessoa ou grupo denunciado, apenas fará a revisão com base na reclamação apresentada, juntamente com os dados que possui, como a identidade do proprietário da conta ou grupo, a data em que foi feita, além do tipo de mensagem enviada (imagem, vídeo, texto etc).